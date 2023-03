وجه لفينيسيوس إهانة عنصرية.. مايوركا الإسباني يفرض عقوبة رادعة على أحد مشجعيه

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني عقوبة حازمة بحق أحد أنصاره الذي وجّه إهانات عنصرية للاعبين من الأندية المنافسة وفي مقدمتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأطلق مشجع إهانات عنصرية وشتائم بحق فينيسيوس في مباراة ريال مايوركا وضيفه ريال مدريد في الخامس من الشهر الماضي على ملعب "إيبيروستار" لحساب الجولة الـ20 من "الليغا".

وبعد أقل من شهرين على تلك الواقعة وإثر البحث والتحقيق في الحادثة، كشف مايوركا عن عقوبته بحق المشجع والتي قضت بحرمانه من عضويته لمدة 3 سنوات.

🚨❗️Fan who racially abused Vinicius Jr given strict punishment by RCD Mallorca

Vinicius Jr has been the victim of horrible abuse this season, with the latest coming in Sunday’s El Clasico at the Camp Nou. pic.twitter.com/VwGEu6qtOY

— Bavari (@BavariDPK) March 21, 2023