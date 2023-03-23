وجه لفينيسيوس إهانة عنصرية.. مايوركا الإسباني يفرض عقوبة رادعة على أحد مشجعيه

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني عقوبة حازمة بحق أحد أنصاره الذي وجّه إهانات عنصرية للاعبين من الأندية المنافسة وفي مقدمتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأطلق مشجع إهانات عنصرية وشتائم بحق فينيسيوس في مباراة ريال مايوركا وضيفه ريال مدريد في الخامس من الشهر الماضي على ملعب "إيبيروستار" لحساب الجولة الـ20 من "الليغا".

وبعد أقل من شهرين على تلك الواقعة وإثر البحث والتحقيق في الحادثة، كشف مايوركا عن عقوبته بحق المشجع والتي قضت بحرمانه من عضويته لمدة 3 سنوات.

🚨❗️Fan who racially abused Vinicius Jr given strict punishment by RCD Mallorca Vinicius Jr has been the victim of horrible abuse this season, with the latest coming in Sunday’s El Clasico at the Camp Nou. pic.twitter.com/VwGEu6qtOY — Bavari (@BavariDPK) March 21, 2023

ونشر النادي بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي، قال فيه "وفقا للوائح المطبقة من قبل ريال مايوركا على الأعضاء والجماهير الذين يحضرون إلى ملعب إيبيروستار، قررت لجنة الأخلاقيات بالنادي فرض عقوبة بسحب بطاقة العضوية لمدة 3 سنوات من المشجع الذي أطلق إهانات معادية للأجانب شملت كلا من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وصامويل تشوكويزي لاعب فياريال".

وأضاف النادي "فريقنا الذي ينادي من أجل الديمقراطية يعارض جميع مظاهر كراهية الأجانب، وسيواصل العمل بكل قوة من أجل القضاء على هذه الآفة".

وأوضحت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن المشجع نفسه كرر تصرفه ضد تشوكويزي بعد أسبوعين فقط من إهانته لفينيسيوس.

ومن المقرر أن يمثل فينيسيوس أمام محكمة تحقيق إسبانية في الرابع من الشهر القادم، من أجل الإدلاء بشهادته في الواقعة.

🔴⚫️ ÚLTIMA HORA | El @RCD_Mallorca sanciona con la retirada del abono durante 3 años al aficionado que profirió insultos xenófobos a Vinícius y Chukwueze ❌ El club está en contra de toda manifestación xenófoba y seguirá trabajando para erradicar esta lacra 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/tML6TMef6U — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 21, 2023

وفي اليوم نفسه سيتعين على ذلك المشجع الحضور الشخصي إلى المحكمة بصفته متهما رئيسيا بعد أن نجحت الشرطة في تحديد هويته، بينما سيظهر فينيسيوس عبر تقنية الفيديو، وفقا لـ"ماركا".

وكانت تلك المباراة التي جمعت مايوركا بريال مدريد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف وحيد سجله ناتشو، مدافع "الميرنغي"، بالخطأ في مرمى فريقه.

ويحتل ريال مايوركا المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.