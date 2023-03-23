قيمته السوقية تتضاعف بشكل صاروخي.. هكذا فرّط إشبيلية بالتعاقد مع كفاراتسخيليا مقابل مبلغ زهيد

فرّط رامون رودريغيز فيرديخو الشهير بمونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية في فرصة ثمينة تتعلق بالحصول على خدمات الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي.

كفاراتسخيليا نجح في خطف قلوب جماهير نابولي بسرعة البرق، إذ وصل إلى فريق الجنوب الإيطالي في صيف عام 2022 قادما من فريق دينامو باتومي مقابل 10 ملايين يورو فقط.

صال كفاراتسخيليا وجال في ملاعب الدوري الإيطالي وأوروبا، ويلعب دورا بارزا مع زميله النيجيري فيكتور أوسيمين في استعادة أمجاد نابولي القريب جدا من التتويج "بالسكوديتو" لموسم 2022-2023.

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن فريق "الخفافيش" كان قريبا من التعاقد مع النجم الجورجي.

🧐 ¡Monchi pudo fichar a Kvaratskhelia por 6 millones! 💰 El agente de la estrella del Nápoles, codiciada por los mejores equipos del mundo, desvela que el director deportivo del Sevilla pudo ficharle por 6 millones pero tenía "esa posición cubierta"https://t.co/Dd3VZt7GzE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 22, 2023

وأوضحت أن اللاعب الجورجي كان قبل سنوات على رادار النادي الأندلسي، وتقدّم وقتئذ سباق الفوز بخدمات كفاراتسخيليا على ليفانتي وفالنسيا.

وأضافت أن الصفقة كانت ستكلف إشبيلية مبلغ 6 ملايين يورو فقط، قبل أن يتدخل مونشي في النهاية ويعلن إنهاء المسألة.

وتؤكد الصحيفة أن الجورجي البالغ من العمر حاليا 22 عاما بات الآن نجما كبيرا، وعلى قدم المساواة مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

وقال بابلو سيخاس المقرب من اللاعب "كفاراتسخيليا يساوي الآن 100 مليون يورو، ويمكنه اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة لكنني أعتقد أنه سينتهي به الأمر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وظهر كفاراتسخيليا مع نابولي في 30 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا، وقدم لزملائه 16 تمريرة حاسمة.

ويقترب كفاراتسخيليا الآن من مكانة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عند جماهير نابولي، حتى إنها أطلقت عليه لقب "كفارادونا".

وتبلغ القيمة السوقية للاعب حاليا 85 مليون يورو، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.