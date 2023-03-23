سيتجاوز الكويتي بدر المطوع.. رونالدو يتأهب ليصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية
23/3/2023
يتأهب النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي ليصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم.
وفي حال شارك "صاروخ ماديرا" مع منتخب بلاده الليلة ضد ليشننشتاين في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 (المقررة في ألمانيا) يعني أنه سيلعب المباراة الـ197 وينفرد بالصدارة.
وكان "الدون" يتشارك في السابق الرقم القياسي مع الكويتي بدر المطوع بـ196 مباراة لكل منهما.
وتاليا قائمة اللاعبين العشرة الأعلى مشاركة في المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم:
- الكويتي بدر المطوع: 196 مباراة.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 196 مباراة.
- الماليزي سوه تشين آن: 195 مباراة.
- المصري أحمد حسن: 184 مباراة.
- العماني أحمد مبارك: 183 مباراة.
- الإسباني سيرجيو راموس: 180 مباراة.
- المكسيكي أندريس غواردادو: 179 مباراة.
- السعودي محمد الدعيع: 178 مباراة.
- المكسيكي كلاوديو سواريز: 177 مباراة.
- الإيطالي جيانلويجي بوفون: 176 مباراة.
المصدر : وكالات