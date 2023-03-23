سيتجاوز الكويتي بدر المطوع.. رونالدو يتأهب ليصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية

يتأهب النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي ليصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم.

وفي حال شارك "صاروخ ماديرا" مع منتخب بلاده الليلة ضد ليشننشتاين في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 (المقررة في ألمانيا) يعني أنه سيلعب المباراة الـ197 وينفرد بالصدارة.

وكان "الدون" يتشارك في السابق الرقم القياسي مع الكويتي بدر المطوع بـ196 مباراة لكل منهما.

وتاليا قائمة اللاعبين العشرة الأعلى مشاركة في المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم: