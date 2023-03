توقع أن يصبح الدوري السعودي الرابع أو الخامس عالميا.. رونالدو يؤكد تجاوزه كابوس مانشستر يونايتد

تجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي تبعات الفترة القاسية التي عاشها منذ بداية الموسم الجاري 2022-2023 مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفسخ مانشستر يونايتد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عقد كريستيانو بالتراضي بين الطرفين بعد أن وجه اللاعب انتقادات حادة إلى إدارة النادي وللمدربين رالف رانغنيك وإريك تن هاغ في مقابلة تلفزيونية.

وأُسدل الستار يومها على الفترة الثانية لكريستيانو مع "الشياطين الحمر" بنهاية "مريرة" بعد أن قال البرتغالي إنه شعر بالخيانة من النادي.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أيام من انتهاء مونديال قطر، وبالتحديد يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022.

واعترف "الدون" -في مؤتمر صحفي قبل مباراة البرتغال وليختنشتاين- بأنه تجاوز تلك الفترة السيئة، مؤكدا أنه اكتشف أصدقاءه الحقيقيين في تلك الأيام الصعبة.

🗣️ Cristiano Ronaldo: “Manchester United exit? When we are at the top of the mountain, we often don’t see what’s below. I went through a bad phase of my career, I have no problems admitting that. But life moves on.” pic.twitter.com/GsoF9jS4ZS

وأبرز موقع "أو جوجو" (ojojo) البرتغالي تصريحات كريستيانو التي قال فيها "ليست لدي مشكلة في الاعتراف بأني مررت بمرحلة سيئة من مسيرتي الاحترافية، لكن الحياة تستمر سواء عملت بشكل جيد أم لا".

وأضاف أنه "ليس هناك وقت للندم، في بعض الأحيان عليك أن تمر ببعض الظروف الصعبة لترى من يقف إلى جانبك وتكتشف الأصدقاء الحقيقيين في تلك اللحظات".

وختم البرتغالي "عندما تكون على قمة الجبل لا يمكنك في الأغلب رؤية ما هو أسفل، الآن أنا أكثر استعدادا للتعلم، وأدرك أن ما حدث معي كان مهما، أنا رجل أفضل الآن".

وفي حال شارك رونالدو في مباراة البرتغال ضد ليختنشتاين المقررة اليوم الخميس ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024) فسيصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية برصيد 197، متجاوزا الكويتي بدر المطوع، وفق صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

من جهة أخرى، أشاد أفضل لاعب في العالم 5 مرات بمنافسات الدوري السعودي، مؤكدا أنه سيكون في ظرف سنوات من بين الأفضل على مستوى العالم.

وقال كريستيانو إن "الدوري السعودي تنافسي للغاية، صحيح أنه ليس مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، لن أكذب، لكنه دوري فاجأني بشكل إيجابي".

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “Saudi’s is very competitive league. It's not Premier League, I'm not going to lie, but it's a league that left me positively surprised” 🇸🇦🤝🏻

“In 5,6,7 years, if they continue with the plan, it will be the 4th, 5th league in the world”. pic.twitter.com/Yy4BcRLJ1A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2023