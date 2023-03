توتر كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ينتقل لمنتخب إسبانيا.. مقطع فيديو يوثق ما حدث في أول معسكر مع المدرب الجديد

ألقت أحداث "الكلاسيكو" الأخير في "الليغا" بين الغريمين برشلونة وريال مدريد بظلالها على معسكر منتخب إسبانيا الذي يستعد لقص شريط مبارياته في تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ورغم مرور معظم فترات المباراة بدون أي مناوشات، فإن نهايتها شهدت شجارا بين داني كارفاخال مدافع ريال مدريد وأرناو تيناس حارس برشلونة البديل قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لفض الاشتباك.

كما يشعر لاعبو ريال مدريد بالضيق من أسلوب لعب الشاب غافي متوسط ميدان برشلونة، الذي تدخل بقوة ضد كارفاخال بالذات، واعتدى كذلك بدون كرة على البديل داني سيبايوس، وفق ما أكدت تقارير إسبانية.

ونشر برنامج "إل شرينغيتو" (El Chiringuito TV) الإسباني الشهير، مقطع فيديو يُظهر لاعبي برشلونة في جهة وهم بعيدون تماما عن الجهة التي يوجد فيها نظراؤهم من ريال مدريد، خلال معسكر "لا روخا".

ورصدت عدسة الكاميرات نجمي البرسا غافي وأليخاندرو بالدي معا وعلى بُعد أمتار يوجد سيبايوس وكارفخال.

وتدرّب اللاعبون في مجموعات منفصلة وسط أجواء متوترة؛ الأمر الذي يضع ضغوطا كبيرة على المدرب الجديد لويس دي لا فيوينت من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة قبل تفاقمها.

وأبرزت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، معلومات نقلها الصحفي الإسباني أدريان سانشيز، مفادها أن عددا من لاعبي ريال مدريد تواصلوا مع كبار النجوم في برشلونة، للشكوى من غافي بالتحديد.

It took 5 players to hold Arnau Tenas back , including Araujo and Rudiger😳 pic.twitter.com/jXq03jYzay

— Culers Media (@lewyball) March 20, 2023