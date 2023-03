بعد مشاركته في احتفالات فوز برشلونة على ريال مدريد.. تشلسي يدرس فسخ عقد أوباميانغ

يدرس نادي تشلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، فسخ عقد مهاجمه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، قبل عام من نهايته.

وتعاقد "البلوز" مع أوباميانغ خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2022، قادما من برشلونة مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون يورو)، إذ يمتد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وتأتي هذه الخطوة بدراسة فسخ العقد بعد ظهور أوباميانغ (33 عاما) وهو يحتفل مع زملائه السابقين في برشلونة، الفائز في "كلاسيكو" الدوري الإسباني، على غريمه التقليدي ريال مدريد، وفق موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) البريطاني.

وأكد الموقع أن تشلسي مستعد أكثر من أي وقت مضى من أجل إنهاء عقد أوباميانغ، بعد تصرفاته في غرفة تبديل ملابس برشلونة.

🚨 Aubameyang wants to return to FC Barcelona this summer & he is willing to reduce his salary to do so. @sport pic.twitter.com/7M8ZhU2y6r

وكان أوباميانغ حاضرا الأحد الماضي في مدرجات ملعب سبوتيفاي كامب نو، من أجل مشاهدة الكلاسيكو عن قرب.

وبعد انتهاء المباراة بفوز برشلونة 2-1، كان أوباميانغ منتشيا بشكل واضح، كما دخل غرفة تغيير الملابس للاحتفال مع اللاعبين.

ولم يكتف الغابوني بذلك، بل نشر صورة له مع فيران توريس، لاعب برشلونة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تصرفات أثارت غضب مسؤولي النادي الإنجليزي.

من جهته، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن أوباميانغ ما زال على علاقة رائعة بلاعبي برشلونة.

وأشار إلى أن أوباميانغ كان يريد العودة إلى الفريق "الكتالوني" في سوق الانتقالات الشتوية الأخير، لكن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حالت دون ذلك.

Pierre Emerick Aubameyang, almost out of Chelsea project, was in Barcelona’s dressing room after Real Madrid game 🔵🔴🤝🏻 #FCB

Auba has still excellent relationship with Barça players, board and Xavi.

He wanted to return in January but it was not possible due to FIFA rules. pic.twitter.com/5KjPpbz8gH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2023