"هذا غير مقبول".. النرويج تتهم إسبانيا بالتجسس على منتخبها قبل مباراتهما في تصفيات أمم أوروبا

احتج منتخب النرويج على الطريقة التي حصلت بها إحدى القنوات التلفزيونية الإسبانية على لقطات مصورة من مران الفريق قبل مواجهة إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا.

ويحل منتخب النرويج ضيفا على نظيره الإسباني بعد غد السبت في افتتاح مشوارهما في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا (يورو 2024).

ويقيم الضيوف في مركز تدريبات لاكوينتا في مدينة ماربيا، حيث حرص النرويجيون على إبقاء تدريباتهم بعيدا عن وسائل الإعلام.

وخلال الفترة المخصصة للإعلام المقدرة بـ15 دقيقة، سُمح فقط لوسائل الإعلام النرويجية بتغطية المران، فيما مُنع الإسبان من ذلك.

وأثار هذا القرار حفيظة وسائل الإعلام الإسبانية، التي بحثت عن طريقة للحصول على صور تلفزيونية.

#Selección 🔴 🤬 Noruega se siente 'espiada' en Marbella: "Es inaceptable" 👀 La selección noruega ha denunciado sentirse espiada por la prensa españolahttps://t.co/KJCbqwQCLe — Diario SPORT (@sport) March 23, 2023

ونجحت قناة "موفي ستار بلس" (Movistar Plus) في الحصول على لقطات من مران منتخب النرويج، بعدما صعد طاقمها على أحد الجبال المحيطة بمركز التدريبات، لكنها لم تسرّب أي معلومة مهمة أو خطة سرية تتعلق بطريقة لعب الضيوف.

ومع ذلك تسبب هذا التصرف في غضب إدارة منتخب النرويج، التي اتهمت الإسبان بالتجسس عليهم.

وأبرزت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية تصريحات لاعب خط الوسط النرويجي ساندر بيرغ، قال فيها "ربما لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك".

وأضاف أن "الحصول على لقطات بهذه الطريقة أمر غير مقبول، لا يتم الأمر كذلك عندما تكون في جلسة مغلقة من أجل الاستعداد لمباراة مهمة".

وأعلن مدير أمن المنتخب النرويجي، أنه سيعزز الإجراءات الأمنية في النقاط العالية المحيطة بالمكان، كي لا يتكرر ما حدث مع القناة الإسبانية.