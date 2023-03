إقصاء محتمل وخسائر اقتصادية ورياضية.. ما تداعيات تحقيق "يويفا" بشأن برشلونة؟

دخلت أزمة نادي برشلونة المتعلقة بقضية "نيغريرا" منعطفا جديدا، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيق من جانبه.

ويواجه برشلونة اتهامات بالتورط في علاقات سرية مع الحكام، ودفع أموال إلى شركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأوكل "يويفا" مهمة التحقيق في القضية لمفتشين تابعين للجنة الأخلاقيات والانضباط، وهو سيناريو قد يهدد مشاركة برشلونة في المسابقات الأوروبية، بالإضافة إلى أمور أخرى اقتصادية ورياضية.

وتنص المادة 50.3 من قوانين (اليويفا) على أنه "إذا خلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن أحد الأندية قد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط، يهدف إلى التأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي، فسيكون هذا النادي غير مؤهل للمشاركة في المسابقة الأوروبية".

UEFA have opened an investigation into Barcelona's role in the Negreira case.

They will investigate whether there were breaches of UEFA's legal framework. pic.twitter.com/ooWhHoSsda

— Football España (@footballespana_) March 23, 2023