هل يعود مورينيو لقيادة ريال مدريد؟ تقرير إسباني يكشف عن قائمة المرشحين لخلافة أنشيلوتي

رغم أن ريال مدريد ما زال ينافس على كافة الجبهات خلال الموسم الحالي 2022-2023، وإن بحظوظ متفاوتة، فإن الحديث عن مصير مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بدأ يعلو بشكل واضح، خاصة بعد خسارة الفريق في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة.

خلال اليومين الماضيين، تداولت الصحف الإسبانية أسماء عديد من المدربين الذين تفكر إدارة ريال مدريد في الاستعانة بأحدهم لخلافة أنشيلوتي، وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الكتالونية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدة أنه مرشح لقيادة "الملكي" للمرة الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وضع اسم جوزيه مورينيو (مدرب روما الحالي) ليكون خليفة محتملا لأنشيلوني.

The Portuguese tactician could return to the Spanish capital as early as June. 🇵🇹

🚨 José Mourinho has a good chance of becoming the next Real Madrid head coach.💥

وإلى جانب مورينيو، يضع بيريز في مخططه إمكانية التعاقد مع الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي السابق، والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو، بالإضافة إلى زين الدين زيدان، وتشابي ألونسو.

وسبق لمورينيو (60 عاما) أن أشرف على تدريب ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، وقاد الفريق للتتويج بـ3 ألقاب: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وفي أثناء قيادته ريال مدريد للقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012، حطّم مورينيو وفريقه عديدا من الأرقام القياسية، منها عدد النقاط (100)، وأقوى هجوم، وتحقيق أفضل فارق في الأهداف، وأكثر فريق فوزا خارج الديار.

وكان الإخفاق الوحيد لمسيرة مورينيو مع ريال مدريد هو عدم نجاح الفريق في التتويج بدوري أبطال أوروبا في مواسمه الثلاثة.

لكن صحيفة "ماركا" (Marca) المدريدية نفت بدورها تفكير إدارة الريال في جلب مورينيو إلى "سانتياغو برنابيو" من جديد.

وقالت الصحيفة "مورينيو يحظى باحترام كبير في ريال مدريد، لكن إدارة النادي لا تنوي الاستعانة به لخلافة أنشيلوتي".

من جهة أخرى، ألمح إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل، إلى تولي أنشيلوتي تدريب "السامبا" الصيف المقبل.

وقال إيدرسون -في مؤتمر صحفي- "كنت أناقش هذا الأمر مع كاسيميرو، وفينيسيوس جونيور، وميليتاو، هناك احتمال كبير أن يأتي (أنشيلوتي)".

وأضاف ضاحكا "سنحاول إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال، حتى يتمكن أنشيلوتي من القدوم إلى البرازيل بأسرع ما يمكن".

🗣️ "I was talking with Casemiro, with Vini, and with Militao about the big possibility of Carlo Ancelotti coming."

Ederson hopes the potential outcome of Manchester City beating Real Madrid in the Champions League would lead to Ancelotti becoming Brazil head coach 😅 pic.twitter.com/5eUyq3DfhU

