كشف عن سبب القرار المفاجئ.. أوزيل يعلن اعتزال كرة القدم في سن 34 عاما

أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في سن 34 عاما، مُنهيا مسيرة حافلة حصد خلالها عددا من البطولات، أبرزها كأس العالم 2014.

وكان أوزيل اعتزل دوليا في 2018 رافضا تمثيل منتخب ألمانيا، وأكد حينها شعوره بالعنصرية وعدم الاحترام جراء الانتقادات التي وُجهت له في وسائل الإعلام وبين الساسة الألمان بسبب أصوله التركية وديانته الإسلامية، وفق ما جاء في بيان اعتزاله.

وقال أوزيل الذي لعب مؤخرا مع "إسطنبول باشاك شهير" التركي في بيان على إنستغرام "تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاما، وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة".

وتابع "لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وبعد التعرض لبعض الإصابات؛ أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي".

وبدأت رحلة أوزيل مع كرة القدم في نادي "شالكه" الألماني، إذ وصل للفريق الأول عام 2006، وبعد عامين انتقل لنادي فيردر بريمن.

وانضم النجم الألماني في 2010 لنادي ريال مدريد، وظل في صفوفه 3 مواسم انتقل بعدها لنادي أرسنال، في تجربة طويلة استمرت 8 مواسم، رحل بعدها لنادي فنربخشة التركي ثم مواطنه "إسطنبول باشاك شهير".

وعلى الصعيد الدولي خاض أوزيل 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل بقميصه 23 هدفا، مع 40 تمريرة حاسمة، ولعب دورا مهما في تتويجه ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

وحرص نادي ريال مدريد على وداع أوزيل بعد قرار اعتزاله، إذ نشر رسالة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيها "بعد إعلان مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم الاحترافية، يريد ريال مدريد إظهار تقديره وإعجابه وتعاطفه لأحد لاعبينا الكبار. حظا سعيدا عزيزي مسعود لك ولعائلتك".

Thanks for the memories – wishing you all the best in your retirement, Mesut ❤️ pic.twitter.com/sqDFl3esj2

— Arsenal (@Arsenal) March 22, 2023