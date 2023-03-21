موعد المواجهة الحاسمة والمنتظرة بين الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) الأول من أبريل/نيسان المقبل موعدا للمباراة الحاسمة والمنتظرة من الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، كشف مصدر في الأهلي المصري أنهم تلقوا خطابا من الكاف يحدد الموعد المذكور.

وأضاف أن "المباراة ستقام بإستاد القاهرة في حضور جماهيري، ويقودها طاقم تحكيم موريتاني برئاسة عبد العزيز بوه كحكم ساحة".

ويتصدر صن داونر الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، يليه الهلال السوداني ثانيا برصيد 10 نقاط، ثم الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي حال أراد الأهلي التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية فإن عليه الفوز على ضيفه السوداني، لأن أي نتيجة أخرى تمنح بطاقة التأهل إلى الهلال.