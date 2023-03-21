شاهد- جنون وعشق ميسي.. المئات يحاصرونه داخل مطعم في بوينس آيرس

تسبب وجود النجم ليونيل ميسي في أحد مطاعم العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بحالة من الصخب والفوضى، وأدى لتجمع المئات بشكل عفوي بمجرد علمهم بحضور "البرغوث" برفقة عائلته لتناول طعام العشاء.

ووصل ميسي إلى الأرجنتين استعدادا لخوض أول مباراتين دوليتين، بعد تتويج "التانغو" بلقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر أواخر العام الماضي.

Lionel Messi leaving the restaurant. Rock star. Via @M30Xtra.pic.twitter.com/sxHStBX1kQ — Roy Nemer (@RoyNemer) March 21, 2023

وذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية، أن ميسي أراد تناول العشاء في مطعم شهير بالعاصمة، لكن سرعان ما تجمع حوله المئات من المشجعين، الذين طالبوه بالخروج من أجل إلقاء التحية عليه، على وقع أنغام الأغنية الشهيرة "يا رفاق" (Muchachos).

وكالنار في الهشيم، انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأعداد الكبيرة التي تجمعت حول وداخل المطعم في غضون دقائق.

وفي إحداها بدا ميسي وهو يخرج أمام المشجعين المتحمسين، وهو مبتسم وسعيد للغاية، دون أن يبدي أي امتعاض مما يحدث من حوله.

كما حاول رجال الأمن إبعاد الجماهير قدر الإمكان عن ميسي الذي خرج من المطعم تحت حمايتهم، في وقت نجح فيه البعض منهم بلمس أفضل لاعب في العالم.

⚽️🇦🇷 Ce lundi soir, Messi est allé dîner dans un restaurant du quartier de Palermo à Buenos Aires. En toute intimité. pic.twitter.com/E5sO5ojQwY — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) March 21, 2023

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين مباراته الأولى بعد مونديال قطر، ضد بنما يوم الخميس 23 الشهر الجاري، ثم ضد كوراساو الثلاثاء 28 من الشهر نفسه.

وأشارت "تي واي سي سبورتس" إلى أن ميسي بإمكانه تحقيق رقمين قياسيين تاريخيين في مسيرته كلاعب، خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضحت أن ميسي أمام فرصة مثالية للوصول إلى هدفه رقم 100 مع منتخب الأرجنتين، وهو بحاجة إلى تسجيل هدفين من أجل تحقيق ذلك.

🐐 Así fue la salida de Messi de la parrilla de Palermo. pic.twitter.com/YyeI3LlOHy — El Gráfico (@elgraficoweb) March 21, 2023

وسجل ميسي طوال مسيرته الاحترافية 799 هدفا، ويفصله هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف رقم 800، حيث أخفق في تحقيق ذلك مع باريس سان جيرمان خلال المباريات الأخيرة.

وبيّنت أن "البرغوث" سجل 672 هدفا بقميص برشلونة، و29 مع سان جيرمان، و98 مع منتخب بلاده الأرجنتين.

ولعب ميسي دورا بارزا في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم الغائب عن المنتخب منذ عام 1986، وسجل خلال البطولة 7 أهداف، اثنان منها في المباراة النهائية ضد فرنسا.

كما بات اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم، الذي نجح في هز الشباك في جميع مراحل البطولة، كما نال في نهايتها جائزة أفضل لاعب في البطولة.