قصة "التهديدات من جماهير الأهلي" إلى فريق الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني -اليوم الثلاثاء- أنه قرر مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن ما وصفه "بتهديدات صدرت عن جماهير الأهلي المصري" وذلك قبل مواجهة مرتقبة بين الفريقين في القاهرة بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي -في بيان عبر صفحته على فيسبوك- إن "المجلس قرر مخاطبة الكاف بواسطة الأمين العام للنادي وإرفاق كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي ضد الهلال والتي تدعو إلى بث ونشر خطاب الكراهية".

وأضاف "يحث النادي الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".

وفاز الهلال 1-صفر على الأهلي حين استضافه في وقت سابق ضمن دور المجموعات.

وعقب المباراة قدّم الأهلي شكوى عن تعرضه "لتجاوزات متكررة" من نادي الهلال وجماهيره قائلا إن مضيفه "لم يلتزم بإقامة المباراة دون حضور جماهيري لعدم توافر شروط السلامة بالملعب وسمح لما يزيد على ألف مشجع بحضور المباراة".

واتهم الأهلي أحد أفراد الطاقم الطبي للهلال "بالاعتداء على المدافع محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية"، مضيفا أن هذا الشخص "استمر على مقاعد البدلاء رغم طرده من الحكم، وحاول الاعتداء على حارس وقائد الأهلي محمد الشناوي عقب نهاية اللقاء".

كما اتهم أفراد الطاقم الإداري للنادي المضيف "بالاعتداء بالضرب على (الحارس البديل) علي لطفي و(لاعب الوسط) حمدي فتحي".

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 1-صفر أو بفارق هدفين لمرافقة صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية فيما سيكون التعادل كافيا للهلال لكي يضمن العبور للدور التالي.

ويتصدر صن داونز المجموعة وله 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب. ويأتي الأهلي في المركز الثالث بـ7 نقاط، فيما يقبع كوتون سبورت (القطن) الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.