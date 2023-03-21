في عيد الأم.. قصة حزينة وملهمة لوالدة البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد

لا يختلف اثنان على أن النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وبتاريخ اللعبة، ولكن لهذا اللاعب الذي حقق كل الألقاب مع ريال مدريد، قصة حزينة وملهمة لوالدته.

يقول الدولي البرازيلي إن "والدته كانت تعمل عاملة منزل 7 أيام في الأسبوع بعد أن تركنا والدي وأنا في الثالثة من عمري، لا أتذكر أبي ولا أريد معرفته".

وتابع "ما أتذكره جيدا وفخور به كثيرا هو أنني عندما تقاضيت مبلغا معتبرا من المال من كرة القدم، أخذت المال واشتريت منزلا لوالدتي التي عانت وكابدت حتى أصل إلى ما أنا عليه الآن".

ويقدم كاسيميرو موسما خرافيا مع مان يونايتد، إذ ساهم في فوزه بكأس الرابطة الإنجليزي وقيادته لربع نهائي الدوري الأوروبي واحتلاله للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.