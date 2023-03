عقوبة قاسية لمشجع اقتحم الملعب واعتدى على الحارس

أعلن أيندهوفن أن مشجع الفريق الذي هاجم الصربي ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي في 23 من الشهر الماضي على ملعب "فيليبس" لن يتمكن من دخول الملعب 40 عاما.

واقتحم الشاب ديلانو (20 عاما) أرض الملعب في الدقيقة 92 من المباراة -التي انتهت بنتيجة 2-صفر- وحاول ضرب حارس إشبيلية الذي تمكن من السيطرة عليه لحين وصول رجال الأمن الذين اعتقلوه وأخرجوه من الملعب.

A PSV fan invaded the pitch to attack Marko Dmitrovic, Sevilla goalkeeper. It was in the duel between the two for the Europa League. The Serbian reacted and left him on the ground. pic.twitter.com/RPtty4bA7L

— Emrah Genç (@emrahgenctr) February 24, 2023