رياضة

عقوبة قاسية لمشجع اقتحم الملعب واعتدى على الحارس

Europa League - Play-Off Second Leg - PSV Eindhoven v Sevilla
الشاب كان مخمورا وحاول الاعتداء على حارس إشبيلية (رويترز)
21/3/2023

أعلن أيندهوفن أن مشجع الفريق الذي هاجم الصربي ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي في 23 من الشهر الماضي على ملعب "فيليبس" لن يتمكن من دخول الملعب 40 عاما.

واقتحم الشاب ديلانو (20 عاما) أرض الملعب في الدقيقة 92 من المباراة -التي انتهت بنتيجة 2-صفر- وحاول ضرب حارس إشبيلية الذي تمكن من السيطرة عليه لحين وصول رجال الأمن الذين اعتقلوه وأخرجوه من الملعب.

وكُشف لاحقًا عن أن الشاب كان مخمورا وحظر -سابقا- مرتين من دخول ملعب أيندهوفن.

وحكم على الشاب بالسجن الفعلي 3 أشهر بسبب تصرفاته، وأن يكون تحت المراقبة لمدة عامين، إضافة إلى فصله من وظيفته وطرده من النادي الرياضي الذي ينتمي إليه.

المصدر : مواقع إلكترونية