عرض ثان من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني للاستحواذ على مانشستر يونايتد

يستعد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي للتقدم بعرض ثان لشراء نادي مانشستر يونايتد، قبل حلول مساء غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي للتقدم بطلبات الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وانتقل ممثلو الشيخ جاسم إلى ملعب "أولد ترافورد" ومقر الملعب التدريبي للفريق يوم الخميس الماضي لإجراء محادثات والحصول على مزيد من المعلومات للمساعدة في مساعيهم للاستحواذ على مانشستر يونايتد.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، سيتقدم الشيخ جاسم بعرض آخر لشراء مانشستر يونايتد غدا الأربعاء.

واستمرت المحادثات التي عقدت يوم الخميس الماضي لـ10 ساعات، ووصفت بأنها إيجابية وبناءة من قبل مصادر مقربة من الشيخ جاسم، حيث تظل المجموعة التابعة له تتحلى بالثقة في أن مخطط الشراء الخاص بهم هو الأفضل بالنسبة للنادي والجماهير ومدينة مانشستر كلها.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإنه سيقدم أكثر من 5 ملفات لشراء مانشستر يونايتد بحلول الموعد النهائي غدا، وربما يصل العدد إلى 8 ملفات.

ويُعَد يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم وفقا لتحليل لشركة ديلويت. ويُنظر إلى النادي على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الرياضات.

ويحتل الفريق، الذي يدربه إريك تن هاغ، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 26 مباراة.

وقالت وكالة رويترز إن بيع مانشستر يونايتد من المرجح أن يتجاوز أكبر صفقة رياضية حتى الآن التي تبلغ 5.2 مليارات دولار -بما في ذلك الديون والاستثمارات- والتي دفعها مستثمرون لشراء تشلسي حيث يدر مانشستر يونايتد إيرادات أكثر ولديه قاعدة جماهيرية أكبر من غريمه اللندني.