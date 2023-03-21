رياضة

شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يمنح مونديال قطر العلامة الكاملة

زلاتان إبراهيموفيتش (مواقع التواصل)
إبراهيموفيتش: كل شيء في مونديال قطر يستحق 10 من أصل 10 (مواقع التواصل)
21/3/2023

منح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مونديال قطر العلامة الكاملة في جميع الجوانب مؤكدا أن البلاد لا توجد فيها مشاكل ناتجة عن الجريمة أو المخدرات.

وخلال وجوده في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده استعدادا لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024، طرح صحفي سؤالا عليه حول انطباعاته عن مونديال قطر والدولة المستضيفة، فأجاب زلاتان "ذهبت إلى هناك (قطر) مع العائلة وأمضيت يومين فيها وكان كل شيء رائعا.. التنظيم: 10 نقاط، الخبرة: 10 نقاط، المباراة: 10 نقاط، الجماهير: 10 نقاط، الطعام: 10 نقاط، الرحلة: 10 نقاط، كل شيء يستحق 10 من أصل 10".

ثم أشار الصحفي إلى أن "قطر واجهت انتقادات بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان" فرد "السلطان" بسرعة "10 نقاط".

يذكر أن مهاجم ميلان البالغ من العمر 41 عاما لم يشارك في مونديال قطر بسبب إخفاق السويد في التأهل إلى النهائيات، لكنه كان ضيفا في المباراة النهائية، حيث انتشرت صوره في مدرجات مباراة الأرجنتين ضد فرنسا إلى جانب نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي