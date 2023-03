شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يمنح مونديال قطر العلامة الكاملة

منح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مونديال قطر العلامة الكاملة في جميع الجوانب مؤكدا أن البلاد لا توجد فيها مشاكل ناتجة عن الجريمة أو المخدرات.

وخلال وجوده في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده استعدادا لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024، طرح صحفي سؤالا عليه حول انطباعاته عن مونديال قطر والدولة المستضيفة، فأجاب زلاتان "ذهبت إلى هناك (قطر) مع العائلة وأمضيت يومين فيها وكان كل شيء رائعا.. التنظيم: 10 نقاط، الخبرة: 10 نقاط، المباراة: 10 نقاط، الجماهير: 10 نقاط، الطعام: 10 نقاط، الرحلة: 10 نقاط، كل شيء يستحق 10 من أصل 10".

