بعد رفض محكمة إسبانية استئناف برشلونة بشأن عقده.. هذا مصير غافي جوهرة البرسا

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة بشأن متوسط ميدانه الشاب غافي، إذ رفض القضاء الإسباني تسجيل العقد الجديد للاعب بسبب قواعد اللعب المالي النظيف بعد نحو أسبوع من استئنافه قرار الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الكتالونية أن المحكمة التجارية رفضت استئناف نادي برشلونة على قرار الرابطة بعدم تسجيل عقد غافي، مشيرة إلى أن الرفض جاء بسبب تأخر النادي في تقديم الطلب.

وأضافت "لم يتم قبول استئناف برشلونة بسبب تقديمه بعد الموعد النهائي، وتبقى أمام النادي خيار اللجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية في غضون 20 يوما".

وفي حال رفض المحكمة طلب برشلونة، سيصبح غافي لاعبا حرا ويمكنه الرحيل عن النادي مجانا بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، وسيظل حتى ذلك الحين يشارك مع الفريق الأول بموجب عقده القديم، وباعتباره أحد لاعبي الفريق الرديف في النادي.

وأعلن برشلونة تمديد عقد غافي (18 عاما) حتى عام 2026، لكن الرابطة الإسبانية رفضت تسجيله بسبب تجاوز حد سقف الرواتب في الفريق.

وحتى يتمكن برشلونة من تسجيل غافي أو أي لاعب آخر في الفريق الأول عليه تخفيض فاتورة الرواتب من خلال بيع عدد من لاعبيه الحاليين أو تقليص رواتبهم.

ولن يتمكن غافي -إلى حين تسجيله- من حمل قميصه المفضل رقم 6 وسيضطر لارتداء القميص رقم 30 الذي ظهر به عقب تصعيده للفريق الأول.

وبات غافي أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة برشلونة، وشارك خلال الموسم الحالي في 37 مباراة مع الفريق، سجل فيها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.