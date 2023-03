في شهر رمضان المبارك.. السماح للاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي بتناول الإفطار خلال المباريات

أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية، أن لجنة الحكام طلبت من حكامها، تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت أن اللجنة أصدر توجيهاتها للحكام بإيقاف المباراة لبعض الوقت، حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

وسيكون بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة.

