"لا يستحق الشفقة".. كروس يرفض التضامن مع هازارد زميله في ريال مدريد

لا يشعر الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بالأسف تجاه زميله البلجيكي إيدين هازارد، الذي خرج تماما من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ لم يشارك مع الفريق ولو لدقيقة واحدة منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال كروس قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، ردا على سؤال بشأن شعوره تجاه هازارد الغائب الدائم عن الفريق "لا أشعر بالأسف أو الشفقة تجاهه، لأنه لا يعيش حياة سيئة".

وأضاف متحدثا لشبكة "إيليفن سبورتس" (Eleven Sports) البلجيكية "بالطبع إنه يعيش وضعا صعبا، لكن لا مجال للشفقة في كرة القدم، لا أعتقد أن إيدين يعيش حياة سيئة على كل حال".

🗣 Toni Kroos: "I have no mercy, Hazard does not have a bad life, he is not having a bad time. You can feel sorry for people who have a much worse time." @ElevenBeNL @tjcope pic.twitter.com/9eXjA704Nn

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2023