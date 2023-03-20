"لا يستحق الشفقة".. كروس يرفض التضامن مع هازارد زميله في ريال مدريد

لا يشعر الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بالأسف تجاه زميله البلجيكي إيدين هازارد، الذي خرج تماما من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ لم يشارك مع الفريق ولو لدقيقة واحدة منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال كروس قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، ردا على سؤال بشأن شعوره تجاه هازارد الغائب الدائم عن الفريق "لا أشعر بالأسف أو الشفقة تجاهه، لأنه لا يعيش حياة سيئة".

وأضاف متحدثا لشبكة "إيليفن سبورتس" (Eleven Sports) البلجيكية "بالطبع إنه يعيش وضعا صعبا، لكن لا مجال للشفقة في كرة القدم، لا أعتقد أن إيدين يعيش حياة سيئة على كل حال".

🗣 Toni Kroos: "I have no mercy, Hazard does not have a bad life, he is not having a bad time. You can feel sorry for people who have a much worse time." @ElevenBeNL @tjcope pic.twitter.com/9eXjA704Nn — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2023

وتابع النجم الألماني "يمكننا أن نشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يعيشون ظروفا أسوأ بكثير مما يعيشه هازارد، ولا أشعر بالأسف بشأن أي شخص في عالم كرة القدم".

وأكد لاعب بايرن ميونخ السابق أنه يقضي الكثير من الوقت مع زملائه، مشيرا إلى أن مشاكلهم تبدو بسيطة حين مقارنتها بما يعيشه الفقراء".

واعتبرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية هازارد -اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد والذي عانى من إصابات عديدة ومشاكل فنية وبدنية- أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد.

وشارك اللاعب البلجيكي في الدوري الإسباني مع ريال مدريد بديلا خلال الموسم الحالي في الجولتين الأولى والثانية ضد ألميريا وسيلتا فيغو (32 دقيقة و7 دقائق على التوالي) وفي السادسة أمام ريال مايوركا (59 دقيقة).

الأمر نفسه ينطبق على دوري أبطال أوروبا، إذ شارك اللاعب في 3 مباريات أيضا أمام كل من سيلتيك (60 دقيقة) وشاختار دونيتسك (57 دقيقة) ولايبزيغ (14 دقيقة).

كما ظهر في مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا، في حين غاب تماما بكأس السوبر الأوروبي، وعن مباراتي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني في السعودية، وفي المجمل سجل هدفا واحدا وصنع آخر.

وانضم هازارد (32 عاما) إلى ريال مدريد في يونيو/حزيران 2019، قادما من تشلسي، في صفقة كلفت خزينة النادي "الملكي" أكثر من 100 مليون يورو.

وفي المجمل، لعب 73 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 7 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 7.5 ملايين يورو فقط، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المختص في إحصاءات وبيانات اللاعبين.