ريال مدريد الأقرب لضمه.. كين قاب قوسين من الرحيل عن توتنهام مقابل أكثر من 100 مليون يورو

كبار أوروبا يراقبون ويترقبون وضع النجم الإنجليزي هاري كين -الهداف التاريخي لتوتنهام- مع ناديه ومسار التفاوض بين الطرفين على العقد الذي ينتهي صيف 2024.

وفي مقدمة هذه الأندية، يأتي ريال مدريد الباحث عن مهاجم يخلف كريم بنزيمة الذي يقدم واحدا من أسوأ مواسمه مع الفريق منذ فترة طويلة.

ولكن الميرينغي أمامه عائقان: المنافسة الشديدة من فرق تملك إمكانيات مالية هائلة، وصعوبة التفاوض مع إدارة توتنهام.

وسجل كين (29 عاما) هذا الموسم 26 هدفا و7 تمريرات حاسمة لتوتنهام في جميع المسابقات، كما أنه الهداف التاريخي للفريق اللندني بـ270 هدفا.

والمثير للدهشة أن كين لم يحرز أي لقب في البطولات التي يخوضها مع توتنهام حتى الآن، ولكنه حقق عديدا من الأرقام القياسية مع الفريق على مختلف المستويات، وهو ما يثير الجدل دائما بشأن إمكانية انتقاله لناد آخر يستطيع أن يستثمر من خلاله هذه الإمكانيات التهديفية العالية في حصد الألقاب.

ولأن "السبيرز" راغب في إبقاء نجمه الأول وهدافه، فهو يرفض التفاوض مع فرق مثل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، ويطالب بنحو 115 مليون يورو مقابل رحيله الصيف المقبل.

ويرفض توتنهام بيع كين لأي ناد إنجليزي منافس في البريميرليغ، خاصة "المانيو"، حسب صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام رفض عرضا من مانشستر سيتي لضم قائد منتخب إنجلترا مقابل نحو 100 مليون جنيه إسترليني، ولهذا تبدو فرص الفرق غير الإنجليزية أوفر حظا لضم كين.

ويخطط كين لبحث فكرة رحيله عن توتنهام الصيف المقبل أو بقائه في الفريق وتمديد عقده، ولكن الرحيل يبدو أقرب، خاصة أن توتنهام لم يستطع الفوز بأي لقب منذ فترة طويلة.