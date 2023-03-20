بعد تصريحاته النارية والصادمة.. مستقبل كونتي مع توتنهام في مهب الريح

شن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير هجوما لفظيا على لاعبيه وثقافة النادي بعد أن أهدر الفريق تقدمه بهدفين، وتعادل 3-3 مع ساوثهامبتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ). وهو ما يوحي بأن رحيل المدرب الإيطالي بات قريبا.

وأدلى كونتي بتعليقاته المثيرة في مؤتمر صحفي عقب المباراة، واتهم لاعبيه بالأنانية والافتقار لروح الفريق، كما أشار إلى بعض تصرفات ملاك النادي.

وحدث كل ذلك رغم أن النتيجة لم تقضِ على آمال توتنهام في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

ولم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل اللاعبين، إذا كان كونتي سيستمر في منصبه بعد التوقف الدولي، وبكل تأكيد سيفكر رئيس النادي دانييل ليفي إذا كان ناديه سيملك فرصة أفضل للبقاء في المركز الرابع مع استمرار المدرب الإيطالي.

وتتحدث تقارير وسائل إعلام بريطانية أن هناك احتمالا كبيرا أن يقيل توتنهام المدرب كونتي خلال فترة التوقف الدولي الحالي رغم تأكيد المدرب الإيطالي لرئيس النادي أن انتقاده كان موجها إلى اللاعبين، وليس للإدارة والملاك.

وتابعت هذه التقارير أن الأجواء داخل غرفة ملابس توتنهام "شبه سامة"، وأن عددا من اللاعبين الآن يفضلون رحيل كونتي رغم أن بعضهم يتفق مع تصريحات المدرب الإيطالي بأن "زملاءهم في الفريق غير متعطشين لتحقيق الـنجاحات، ولا يملكون الرغبة في ذلك".

ويلخص نجم كرة القدم السابق الإنجليزي جيمي كاراغر الوضع بالقول إن "كونتي يريد أن يُقال خلال فترة التوقف الدولي القادمة، يجب على توتنهام أن يفعلوا ذلك الليلة، لكي يخرج الفريق من الحالة التي هو فيها".

وبدا أن توتنهام سيتقدم إلى المركز الثالث بفضل أهداف هاري كين وإيفان بريشيتش، لكن ثيو والكوت قلص الفارق ثم تسبب البديل بابا سار في ركلة جزاء أدرك منها جيمس-وارد براوس التعادل في الوقت بدل الضائع.

مقطع متداول لمدرب توتنهام انطونيو كونتي في إحدى رحلات طيران Ryanair الاقتصادي في الدرجة السياحية. * يُذكر ان راتبه السنوي 15 مليون جنيه استرليني pic.twitter.com/19HlC31IaM — EPL World (@EPLworld) March 20, 2023

ويملك توتنهام 49 نقطة من 28 مباراة، في حين أن نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب لديه 47 نقطة من 26 مباراة.

وأبلغ كونتي الصحفيين "بالنسبة إليّ ليست ركلة جزاء، لكن الأسوأ ما حدث في الملعب وما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية، وخلال النصف الثاني من الموسم".

وأضاف "أعتقد أنه الوقت المناسب للحديث، لأنني أرى أن هذا المستوى غير مقبول، كنا نتقدم 3-1 ونسيطر، ثم استقبلنا هدفين، وتصدى حارسنا فريزر (فورستر) لفرص، من الأفضل أن نقع في مشكلة، لسنا فريقا، نحن مجرد 11 لاعبا في الملعب".

وتابع "أرى لاعبين أنانيين لا يريدون المساعدة، ولا يلعبون بشجاعة".

🚨🎥 — مُترجم | مؤتمر انتونيو كونتي المثير للجدل : -لقد شاهدت أمرًا غير مقبول، وفضلت الصمت لوقتٍ طويل، الآن حان وقت التحدث : •نحن يدفع لنا الأموال لكي نظهر الرغبة والمسؤولية

•ما يحدث هو إستمرار لما يحدث منذ 20 عامًا مع هذا المالك

•يمكنكم وضع اللوم على المدربين، لكن لن يتغير… https://t.co/zv6gJY6esm pic.twitter.com/kVNitd9jxu — عزيّز 🇸🇦 (@AzizBPL) March 18, 2023

وأثارت خطط كونتي شكوك جماهير توتنهام، التي بدا أن صبرها نفد بالفعل، لكن المدرب صب غضبه على اللاعبين.

ويشير هجوم كونتي إلى أن الأوضاع سيئة داخل غرف الملابس، وينذر بنهاية فترته بعد أن نجح في قيادة توتنهام للمركز الرابع الموسم الماضي بعد خلافة نونو إسبريتو سانتو.

وواصل المدرب الإيطالي "يتحمل النادي المسؤولية عن سوق الانتقالات، ويتحمل المدرب المسؤولية، لكن أين اللاعبين؟ أرى 11 لاعبا يلعبون لأنفسهم فقط".

ورغم أن فرص توتنهام تبدو قوية نظريا في البقاء بالمربع الذهبي، فإن كونتي يعتقد أن الحديث عن التأهل لدوري أبطال أوروبا "عديم الجدوى".

وقال مدرب يوفنتوس وإنتر وتشلسي ومنتخب إيطاليا السابق عن فريقه الحالي توتنهام "لا نتمتع بالروح، ولا نقاتل من أجل الشعار أو بحس الانتماء.. إن لم تحظ بهذا ستنهي الموسم بطريقة سيئة حقا، كانت مشكلة واضحة اليوم، لكنها نهاية سلسلة نتائج سيئة، يستحق الجمهور أفضل من هذا الفريق".