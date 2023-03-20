الصحف العالمية تفند القرار.. هل كان هدف أسينسيو لاعب ريال مدريد في مرمى برشلونة تسللا؟

اشتكى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، علانية أكثر من مرة في الدقائق التي تلت الكلاسيكو من خسارة فريقه في كامب نو أمام برشلونة (2-1) بعد إلغاء هدف ماركو أسينسيو بسبب التسلل.

وقال المدرب الإيطالي -في المؤتمر الصحفي عقب المباراة- "نحن حزينون، متألمون، لكننا فخورون بالمباراة التي لعبناها. كانت المباراة متكاملة منذ الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة. لم نفز بها بداعي تسلل لا تزال لدينا شكوك حوله وسنعود إلى مدريد مع هذه الشكوك".

وتدخل حكم تقنية الفيديو المساعد لإعلام حكم الساحة بأن الهدف -الذي وضع الميرينغي في المقدمة ضد البلوغرانا في الدقيقة 80 من المباراة- تسلل ويجب إلغاؤه.

وبينما انحاز قطاع من الصحافة في مدريد وتلفزيون ريال مدريد إلى طرح أنشيلوتي، فإن هذه الرواية لم تشاركها بشكل عام وسائل الإعلام الدولية التي تعاملت مع هذه الواقعة.

بيلد الألمانية: غضب أنشيلوتي لا أساس له من الصحة

وتابعت "ماذا حدث؟ في الدقيقة الـ80 سجل ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد هدفا بعد هجمة منسقة أعطى التقدم عبره 2-1 لنادي العاصمة الإسبانية، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف. الإسباني كان متسللا وهو ما أكدته تقنية الفار.. في النهاية قرار الحكم صحيح. الهدف غير قانوني وبالتالي غضب أنشيلوتي لا أساس له .. "كلاسيكو كبير.. الريال غاضب.. البطولة تقريبا في جيب برشلونة.. أمسية مثالية لبرشلونة".

ليكيب الفرنسية: هدف غير شرعي

وتابعت أن "نادي برشلونة خطا خطوة كبيرة هذا الأحد في الفوز بالليغا". لم يستحق برشلونة أن يخسر مباراة حظي فيها بفرص أكثر بكثير من منافسه. ومع ذلك، استغرق الأمر لحظات تشويق كروية، لأنه قبل 10 دقائق من هدف كيسيه، سجل ماركو أسينسيو هدف الفوز لفريق كارلو أنشيلوتي، لكن الهدف ألغي لأنه غير شرعي.

كلارين (الأرجنتين): "كنت متقدمًا بكتف واحد".. حكم الفيديو المساعد أنقذ برشلونة بعد هدف أسينسيو

وتابعت أن "تبديلات أنشيلوتي أثمرت وسجل ريال مدريد هدف التقدم للميرينغي بواسطة أسينسيو بعد تمريرة من داني كاربخال، ولكن تقنية الفيديو راجعت الهدف وأثبتت أن أسينسيو كان متقدما بكتف واحد".

لاغازيتا الإيطالية:

ألغت تقنية (الفار) هدف أسينسيو بعد أن أظهرت التقنية أن أسينسيو كان متسللا بمليمترات.

توتوسبورت الإيطالية: الهدف تسلل

وتابعت أن "هدف التسلل أدى إلى اشتباك كلامي بين تشافي وأنشيلوتي. عاد كارلو إلى ريال مدريد المهزوم لكن مع الكثير من الشكوك حول هدف ملغى من الفار. كان ريال مدريد يتوهم أنهم تقدموا لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدف أسينسيو بداعي التسلل".

بي بي سي (إنجلترا): ألغي الهدف المتأخر للريال بداعي التسلل

وتابعت أن "هدف ماركو أسينسيو المتأخر ألغي بداعي التسلل قبل أن يسجل كيسيه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع".