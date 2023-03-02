مواجهات منتظرة في ربع نهائي المسابقة.. غريمسبي يكتب التاريخ في كأس الاتحاد الإنجليزي

نثر غريمسبي تاون القادم من مدينة تشتهر بصيد الأسماك؛ سحر كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما بلغ دور الثمانية للمرة الأولى في 84 عاما بعد فوزه على ساوثهامبتون المنتمي للدوري الممتاز أمس الأربعاء.

وبمؤازرة 4 آلاف متفرج سافروا من هامبر إيستاري إلى سولنت، انتزع غريمسبي -الذي يتأخر بفارق 64 مركزا عن ساوثهامتبون في الكرة الإنجليزية- فوزا مستحقا.

وهز جافان هولوهان الشباك مرة في كل شوط من ركلتي جزاء ومنح فريقه فوزا 2-1 ودخل تاريخ النادي الذي تأهل لمواجهة برايتون في ربع النهائي.

ووصف بول هيرست مدرب غريمسبي الفوز بأنه "معجزة"؛ إذ أصبح فريقه سادس فريق يتنمي للدرجة الرابعة يصعد إلى ربع نهائي المسابقة منذ بدء تأسيس هذه الدرجة في موسم 1958-1959، وأقل الفرق تصنيفا التي تصل إلى ربع نهائي المسابقة في آخر 6 سنوات، كما أصبح أول فريق في تاريخ البطولة يخرِج 5 أندية مختلفة من درجات أعلى منه في موسم واحد.

وقال هيرست "أشعر بالذهول. أنا سعيد من أجل اللاعبين. يا له من مجهود. حافظنا على انضباطنا، وانظر ما يعنيه هذا للجماهير.. جئنا على أمل تحقيق معجزة، والتأهل إلى دور الثمانية أمر مذهل. إنه يوم رائع سيدخل التاريخ. إنه يوم استثنائي".

وبعد تقليص ساوثهامبتون الفارق بدا أن "تيو والكوت" أكمل عودة صاحب الأرض، لكن حكم الفيديو المساعد أنقذ غريمسبي باحتساب تسلل.

وأبلغ هيرست حساب النادي في تويتر "أعلم أن البعض ربما توقعوا إمكانية التأهل لكن ربما كنت أظن أنهم مجانين".

في السياق أفرزت قرعة ربع النهائي عن مواجهات منتظرة:

مانشستر سيتي ضد بيرنلي.

مانشستر يونايتد ضد فولهام.

برايتون ضد جريمسبي تاون.

شيفيلد يونايتد ضد بلاكبرن روفرز.

وتقام المباريات في الفترة بين 17 و19 الشهر الجاري.