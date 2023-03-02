متأثرة بأسلوب الركراكي.. حسناء الدومي أول امرأة تدرب فريق كرة قدم للرجال في المغرب

تعاقد فريق "الفقيه بن صالح" مع المدربة حسناء الدومي لتصبح أول امرأة تتولى تدريب فريق كرة قدم للرجال، في سابقة بتاريخ كرة القدم المغربية.

وحسناء الدومي الحاصلة على "دبلوم بي" في التدريب، لا تخفي تأثرها بأسلوب مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي.

وكانت حسناء -أستاذة التربية البدنية- لاعبة سابقة لفريق "أطلس 05″، ومدربة مساعدة للفريق ذاته بالقسم الأول الاحترافي لكرة القدم النسوية.

وخلال وجود حسناء الدومي مع "أطلس 05" (2005-2012) هيمن الفريق على كرة القدم النسوية المغربية، وخاض عدة مباريات دولية أمام فرق فرنسية وبلجيكية وتونسية.

وبعد اعتزالها كرة القدم لم تبتعد عن الميدان، وخاضت غمار التدريب وتشجيع نشر كرة القدم في صفوف بنات منطقتها.