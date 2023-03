قاد صافرات الاستهجان وطالب الناشئين بادعاء الإصابة.. مورينيو يتورط بسلوك "غير رياضي"

كشف تقرير إيطالي عن إقدام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، على تصرف "غير رياضي"، خلال وجوده في المدرجات أثناء مباراة ديربي العاصمة في الفئات السنية الصغرى.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" (corriere) الإيطالية أن مورينيو كان مع عدد من لاعبي الفريق الأول، على مدرجات ملعب "تريغوريا"، لمشاهدة مباراة روما ضد لاتسيو للناشئين تحت 14 عاما.

وأوضحت أن مورينيو أطلق صيحات الاستهجان من المدرجات ضد أحد لاعبي لاتسيو، وهو ألكساندرو ميلو، الذي كان يستعد لتنفيذ ضربة جزاء، ليقلده بعد ذلك بقية المشجعين.

Lazio are unhappy with José Mourinho's conduct in the U14s Rome derby [@ilmessaggeroit].

Mourinho reportedly booed a Lazio player when was taking a penalty and told the young Roma players to waste time towards the end of the game.

