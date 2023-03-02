قاد صافرات الاستهجان وطالب الناشئين بادعاء الإصابة.. مورينيو يتورط بسلوك "غير رياضي"

كشف تقرير إيطالي عن إقدام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، على تصرف "غير رياضي"، خلال وجوده في المدرجات أثناء مباراة ديربي العاصمة في الفئات السنية الصغرى.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" (corriere) الإيطالية أن مورينيو كان مع عدد من لاعبي الفريق الأول، على مدرجات ملعب "تريغوريا"، لمشاهدة مباراة روما ضد لاتسيو للناشئين تحت 14 عاما.

وأوضحت أن مورينيو أطلق صيحات الاستهجان من المدرجات ضد أحد لاعبي لاتسيو، وهو ألكساندرو ميلو، الذي كان يستعد لتنفيذ ضربة جزاء، ليقلده بعد ذلك بقية المشجعين.

Lazio are unhappy with José Mourinho's conduct in the U14s Rome derby [@ilmessaggeroit]. Mourinho reportedly booed a Lazio player when was taking a penalty and told the young Roma players to waste time towards the end of the game. One of the most Mourinho things ever😂 pic.twitter.com/0M4L5FQlHl — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) March 2, 2023

ولم يكتف "السبيشل ون" بذلك، بل طالب لاعبي روما الناشئين بالسقوط على أرض الملعب وادعاء الإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، من أجل إضاعة الوقت، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الذئاب" الصغار 2-1.

وتسببت تصرفات مورينيو هذه بغضب مسؤولي لاتسيو، وفي مقدمتهم توبيا أسوما، مدرب الناشئين، الذي قال له "لا يا سيد، هذا لم ينته بعد"، في إشارة ربما إلى احتمالية رفع شكوى ضد المدرب البرتغالي.

🐺 Oggi la nostra Under 14 ha vinto il derby per 2-1 e José Mourinho ha invitato i ragazzi a festeggiare in palestra! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/8MFIQG97sh — AS Roma (@OfficialASRoma) February 26, 2023

وفاجأ مورينيو لاعبي روما للناشئين، حين دخل غرفة تغيير الملابس، واحتفل معهم بالفوز على لاتسيو، كما التقط صورة جماعية معهم.

وكان مورينيو قد تعرض للطرد في مباراة روما وكريمونيزي، أمس الأول الثلاثاء، على ملعب "جيوفاني زيني"، لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وطُرد مورينيو بالبطاقة الحمراء من قبل الحكم ماركو بيتشينيني، بسبب انفعاله واحتجاجه على أحد القرارات، ودخوله في مشادة مع الحكم الرابع.

Another week, another Jose Mourinho red card 😂 pic.twitter.com/sWMjRfgsqp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023

وتسبب هذه البطاقة الحمراء -وهي الثالثة لمورينيو هذا الموسم- بجدل كبير في إيطاليا، خاصة أن البرتغالي هدد باللجوء إلى القضاء ضد الحكم الرابع.

وعلّق مورينيو على اللقطة بالقول "أنا شخص انفعالي لكني لستُ مجنونًا لكي أتصرف بهذا الشكل، هناك شيء ما حدث، أنا بحاجة لمعرفة إذا كان بإمكاني اتخاذ أي إجراء قانوني".

وتابع أن "الحكم أعطاني البطاقة الحمراء، لأنه لسوء الحظ لم يكن لدى الحكم الرابع القدرة لإدراك ما قاله لي، أسأل إذا كان هناك تسجيل صوتي، لا أريد التفكير أن سيرا (الحكم الرابع) من تورينو ونحن سنواجه يوفنتوس الأحد المقبل".

وعلى إثر هذه الحادثة، قرر القاضي الرياضي إيقاف مورينيو مباراتين، مع غرامة قدرها 10 آلاف يورو، على اعتبار أن "السبيشل ون" تصرف بطريقة استفزازية على قرار تحكيمي، بعد مشادة مع الحكم الرابع في بداية الشوط الثاني.