بعد "10" و"30″.. قصة ميسي مع الرقم "7"

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان مغرم بالأرقام؛ فبعد ارتدائه قميصي رقم "10" مع برشلونة ومنتخب "التانغو" و"30″ مع الفريق الباريسي ظهر رقم جديد في مسيرة "البولغا".

فبعد فوزه بجائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصل عدد الجوائز الفردية في مسيرة ميسي إلى 77 جائزة بينها 7 كرات ذهبية كما أن عدد أهدافه وصل مع الفرق إلى 700 هدف.

كذلك أصبح ميسي أكثر اللاعبين ظهورا بالتشكيلة المثالية التي يصدرها الفيفا كل عام إلى 16 مرة متفوقا على رونالدو التي وُجد فيها 15 مرة.

وفي سياق الأرقام والجوائز، حقق ميسي أرقاما وألقابا وجوائز فردية منذ رحيل "البولغا" عن البرسا صيف 2021:

Leo Messi wins his 𝟕𝟕𝐭𝐡 individual award 😱 pic.twitter.com/7R27gtWuov — B/R Football (@brfootball) February 27, 2023