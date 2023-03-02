المهاجمون تركوا رسالة تهديد.. إطلاق نار على مركز تجاري مرتبط بعائلة زوجة ميسي في الأرجنتين

تعرض متجر أغذية مملوك لعائلة زوجة النجم ليونيل ميسي في مدينة روساريو شمال الأرجنتين، لإطلاق نار مساء الخميس، مع رسالة تهديد يبدو أنها موجهة لبطل العالم، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب الشرطة، تم إطلاق 14 رصاصة في الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ووضع لافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد "ميسي ننتظرك".

🚨 Rosario narco: balacera y amenaza a la familia Messi ✋ 14 disparos contra el frente del súper de la familia de Antonella Roccuzzo. 🗣️ @lajeantonio @MarianoOliveros @CarlosStrione

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📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/PxkcOfUeSz — A24.com (@A24COM) March 2, 2023

وأكد أحد الشهود رؤية رجلين على دراجة نارية قرابة الساعة الثالثة فجرا (بالتوقيت المحلي)، نزل أحدهما لإطلاق النار ورمى اللافتة قبل الفرار من دون وقوع أي جرحى.

وأكد عمدة روساريو (320 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بوينس آيرس) بابلو جافكين أمام الإعلام أن المتجر ينتمي إلى عائلة أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي.

وقال جافكين "ما يبحثون عنه هنا هو تداعيات.. ما المعلومات التي تنتشر بسرعة أكبر من الهجوم على ميسي؟ من السهل جدا على أي عصابة القيام بذلك".

كما قدّر نائب رئيس وحدة الشرطة الإقليمية، إيفان غونزاليس، في حديث مع قناة "كادينا 3" أن الرسالة لم تكن "تهديدًا"، لكنها عمل يهدف إلى "جذب الانتباه".

أصبحت روساريو، مسقط رأس ميسي وثالث أكبر مدينة في الأرجنتين، خلال السنوات الأخيرة مكانًا مهمًّا لتهريب المخدرات في البلاد، وشيئا فشيئا المدينة الأكثر خطورة في البلد، مع 287 جريمة قتل في عام 2022.