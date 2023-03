"أراكم قريبا إن شاء الله".. فيديو لبوغبا يجتاح مواقع التواصل قبل عودته للمشاركة مع يوفنتوس

انتشر مقطع فيديو للنجم الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي وهو يعد جماهير الفريق بالعودة قريبا إلى الملاعب مستخدما عبارة "إن شاء الله".

ويظهر بوغبا مع "صديقه"، كما وصفه، وهو يقول "ما شاء الله.. تبارك الله"، ويرد على سؤال صديقه في الفيديو عن أحواله وصحته بالقول "الحمد الله" مع الإشارة بإصبعه إلى الأعلى، ويختم الفيديو "أراكم قريبا إن شاء الله".

وكان بوغبا قد اشترك بديلا في فوز يوفنتوس على تورينو 4-2 ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغاب الدولي الفرنسي عن الملاعب منذ 19 أبريل/نيسان الماضي جراء تعرضه للإصابة خلال خسارة فريقه السابق مانشستر يونايتد أمام ليفربول برباعية نظيفة في البريميرليغ.

Unfortunately, Paul Pogba had to delete this post via his Instagram because of fans giving him abuse.

Disgraceful https://t.co/6ew689a3XX

— UtdXclusive (@UtdXclusive) January 23, 2022