4 أهداف و3 بطاقات حمراء ومباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يهزم فولهام ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه فولهام 3-1 اليوم الأحد ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يتقدم فولهام في الدقيقة الـ50 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش.

وفي الدقيقة الـ72 تعرض ويليان لاعب فولهام للطرد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها برونو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة الـ75، كما طرد الحكم أيضا البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام وميتروفيتش بسبب احتجاجهما على قرار الحكم بمنح ركلة جزاء لمان يونايتد.

ولم تمر دقيقتان حتى نجح مارسيل سابيتزر في إضافة الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية من زميله لوك شاو من الجهة اليسرى، ليحولها بتسديدة إلى الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيرنانديز الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد.

وانضم مانشستر يونايتد إلى 3 فرق أخرى مكملا أضلاع المربع الذهبي للمسابقة، حيث تأهلت فرق مانشستر سيتي وبرايتون وشيفيلد يونايتد للدور ذاته، بعد فوزهم على بيرنلي وجريمسبي تاون وبلاكبيرن روفرز على الترتيب ضمن منافسات الدور ذاته.

وكانت قرعة نصف النهائي أسفرت عن مواجهة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي وبرايتون ومانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي الشهر المقبل.

وتقام المباراتان في 22 و23 أبريل/نيسان المقبل.