سابقة في تاريخ كرة القدم.. المحمول بدلا من تقنية "الفار" في مصر

في مباراة بدوري الدرجة الثانية المصري، قرر الحكم تسجيل اسمه في تاريخ كرة القدم وأن تتحدث عنه وكالات الأنباء والصحف والمواقع العالمية.

إذ لجأ المصري محمد فاروق حكم مباراة منتخب السويس أمام ضيفه النصر ضمن المجموعة الثانية لمراجعة الهاتف المحمول لأحد الحضور للتأكد من هدف كان مشكوكا بصحته.

واعترض فريق منتخب السويس على الهدف بحجة وجود لمسة يد على اللاعب الذي أحرزه، لتتوقف المباراة ويلجأ بعدها الحكم للهاتف المحمول لمراجعة اللعبة، وهو ما استمر لبعض الوقت ليتراجع الحكم بعدها عن قراره ويلغي الهدف في واقعة هي الأولي من نوعها.

واستؤنفت المباراة بعد تهدئة الأجواء، وأضاف الحكم 15 دقيقة وقتا بدل ضائع، وتمكن منتخب السويس من تسجيل هدفه الثالث لتنتهي المباراة 3-1 لأصحاب الأرض، وسط اعتراضات من فريق النصر على واقعة إلغاء الهدف.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj

