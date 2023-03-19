سابقة في تاريخ كرة القدم.. المحمول بدلا من تقنية "الفار" في مصر

في مباراة بدوري الدرجة الثانية المصري، قرر الحكم تسجيل اسمه في تاريخ كرة القدم وأن تتحدث عنه وكالات الأنباء والصحف والمواقع العالمية.

إذ لجأ المصري محمد فاروق حكم مباراة منتخب السويس أمام ضيفه النصر ضمن المجموعة الثانية لمراجعة الهاتف المحمول لأحد الحضور للتأكد من هدف كان مشكوكا بصحته.

واعترض فريق منتخب السويس على الهدف بحجة وجود لمسة يد على اللاعب الذي أحرزه، لتتوقف المباراة ويلجأ بعدها الحكم للهاتف المحمول لمراجعة اللعبة، وهو ما استمر لبعض الوقت ليتراجع الحكم بعدها عن قراره ويلغي الهدف في واقعة هي الأولي من نوعها.

واستؤنفت المباراة بعد تهدئة الأجواء، وأضاف الحكم 15 دقيقة وقتا بدل ضائع، وتمكن منتخب السويس من تسجيل هدفه الثالث لتنتهي المباراة 3-1 لأصحاب الأرض، وسط اعتراضات من فريق النصر على واقعة إلغاء الهدف.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj — Henning (@henhink) March 18, 2023

وأكد أحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي النصر، أن ملعب "السويس" شهد واقعه هي الأولي من نوعها في كرة القدم في العالم وفي مخالفة للوائح دوري الدرجة الثانية.

وأضاف الأحمر أن "المباراة كانت تسير بشكل طبيعي ومنتخب السويس كان متقدما بهدفين لهدف، ونجح حسام جلال في تسجيل هدف التعادل لفريق النصر لتصبح النتيجة 2-2".

وتابع "أطلق حكم المباراة محمد فاروق صفارته لاحتساب الهدف، وقام الجهاز الفني لمنتخب السويس بالاعتراض علي قرار الحكم، وتوقف اللعب لمدة 25 دقيقة وحدثت اشتباكات".

وأشار إلى أن "الحكم خرج من الملعب في حماية الشرطة، ولأول مرة في التاريخ يقوم الحكم بالتأكد من صحة الهدف بمشاهدة هاتف محمول.. ليعود مرة أخرى إلى الملعب ويعلن إلغاء الهدف بشكل غير قانوني ومخالف للوائح دوري الدرجة الثانية تماما".

وأوضح الأحمر أن النصر قرر استكمال المباراة حتي يتجنب الفريق خصم نقاط في حال الانسحاب أو توقيع عقوبات علي الفريق، لكنه شدد على أن النادي "سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بشأن هذه الواقعة وهي الأولى من نوعها وسيتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولي، بحثا عن حق نادي النصر".

وأكد مسؤولو النصر أنهم في انتظار قرارات لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثانية باتحاد الكرة قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بخلاف الاحتجاج الرسمي.