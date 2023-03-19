رغم استعداده للعب مع منتخب الجزائر.. لماذا لم يستدع بلماضي اللاعب عوار إلى تشكيلة "محاربي الصحراء"؟

أكد جمال بلماضي مدرب الجزائر اليوم الأحد أن حسام عوار سيشارك مع منتخب بلاده عندما يكون جاهزا بدنيا وفنيا وذلك بعد غيابه عن أول تشكيلة بعد إعلان لاعب أولمبيك ليون اختيار تمثيل "محاربي الصحراء".

وسبق أن خاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مباراة واحدة مع فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن بعد سنوات من الجدل وعدم الانضمام لمنتخب فرنسا، نجح عوار في تغيير جنسيته الرياضية هذا العام.

لكن عوار غاب عن التشكيلة التي أعلنها بلماضي قبل مواجهتي النيجر ذهابا وإيابا في 23 و27 مارس/آذار الجاري بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي "عوار لديه الرغبة الكبيرة ليكون معنا، لقد قام بتغيير جنسيته الرياضية وهذا شيء جيد، وصوله للمنتخب الأول مع فرنسا، لم يأت هكذا فقط، في مثل هذا المستوى لا تُعطى الهدايا، وهذا دليل على أنه لاعب مميز ولديه إمكانات".

وواصل "عوار يشعر بأنه يستطيع تقديم أمور كثيرة مع المنتخب وربما أكثر من الآخرين وسيكون حاضرا معنا عندما يكون أفضل من الناحية البدنية ويعود إلى مستواه".

ودعم بلماضي التشكيلة بعدة لاعبين جدد منهم كيفن فان دن خيركوف ظهير أيمن نادي باستيا، وجوان حجام ظهير أيسر نانت، وواندرارز ريان آيت نوري لاعب ولفرهامبتون.

كما شهدت التشكيلة وجود بدر الدين بوعناني مهاجم نيس، وفارس شعيبي مهاجم تولوز.

وقال بلماضي "فارس شعيبي لاعب متعدد المراكز خاصة من ناحية الهجوم ووجوده معنا مهم. ستسمح المواجهتان أمام النيجر، للاعبين الجدد بالتعرف أكثر على الأجواء الأفريقية والاندماج تدريجيا مع البقية".

وأضاف بلماضي أن استبعاد سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي جاء نتيجة "خيارات فنية، لا أستطيع استدعاء عدة لاعبين ينشطون في منصب واحد، والباب مفتوح للجميع".

وتتصدر الجزائر المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين، وقد تضمن بشكل مبكر الصعود بعد اللعب مع النيجر مرتين متتاليتين.