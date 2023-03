بنزيمة هداف ريال مدريد يرفض دعوة الاتحاد الفرنسي لتكريمه

أكد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عمق الأزمة التي يعيشها مع مدرب "الديوك" ديديه ديشامب.

وينوي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم -خلال فترة التوقف الدولي المقبل- تكريم لاعبيه المعتزلين دوليا الذين اتخذوا هذه الخطوة بعد نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

ويستضيف منتخب فرنسا نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشوارهما في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024)، لحساب المجموعة الثانية.

وذكرت تقارير فرنسية أن الاتحاد الفرنسي سيكرّم هوغو لوريس وستيف مانداندا حارسي "الديوك" وتوتنهام ورين على التوالي، ورافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد إلى جانب بنزيمة قبل انطلاق تلك المباراة.

لكن شبكة "شبكة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية أكدت أن بنزيمة لن يلبي هذه الدعوة، على خلفية توتر علاقته مع ديشامب الذي استبعده من المشاركة في مونديال قطر بحجة الإصابة.

وكان ديشامب قد برّر استبعاده بنزيمة من المونديال، في تصريحات أدلى بها للمرة الأولى لصحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية في العاشر من مارس/آذار 2023، لم ترق للمهاجم الفرنسي الذي رد عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ديشامب "انضم إلينا بنزيمة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد فترة عانى فيها مع ناديه، ثم بدأ برنامجا فرديا، أجّل ظهوره في التدريبات الجماعية مع المنتخب".

وتابع "كنت أود إشراكه أمام أستراليا (المباراة الافتتاحية لفرنسا في المونديال) لكنه أُصيب، ليجري تصويرا بالرنين المغناطيسي في وجود طبيبنا، كما أرسل نتائج الفحوصات إلى الأطباء في مدريد، وبعد منتصف الليل قدم لي التقرير، إذ تطابق تشخيص طبيبنا مع تشخيص أطباء مدريد".

وأوضح أن "النتائج أظهرت أن عودة بنزيمة للتدريبات لن تحدث قبل العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2022، وهذا في أحسن الأحوال، ثم تحدثت معه لمدة 20 دقيقة وطلبت منه الاتفاق مع مدير المنتخب، وعندما استيقظت صباحا علمت برحيله، لقد كان قراره، وأنا تفهمت موقفه واحترمته، وهو لن يخبرك خلاف ذلك".

Karim Benzema on Instagram after Deschamps said it was the strikers choice to leave the Qatar World Cup camp…

"The audacity of this 🤡! Holy Didier. Goodnight." pic.twitter.com/PAEjej06iQ

— EuroFoot (@eurofootcom) March 10, 2023