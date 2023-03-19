أرسنال يهزم كريستال بالاس ويعزز صدارته للبريميرليغ

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 4-1 اليوم الأحد في الجولة الـ28 من المسابقة.

وسجل أهداف أرسنال اللاعبون غابرييل مارتينيلي (28) وبوكايو ساكا (43 و74) وغرانيت تشاكا (55).

في المقابل سجل هدف كريستال بالاس اللاعب جيفري شلوب في الدقيقة الـ63.

ورفع أرسنال رصيده إلى 69 في صدارة الترتيب، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الوصيف لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.

وهذا يعني أن "المدفعجية" سيبدأ التوقف الدولي متقدما بـ8 نقاط في الصراع على لقب "البريميرليغ".

ومع ارتباط أقرب المنافسين مانشستر سيتي باللعب هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، استغل أرسنال الأمر بشكل رائع.