مانشستر سيتي يصطدم ببايرن ميونخ في قمة نارية بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لم يكن أكثر محبي كرة القدم يتوقعون أن تسفر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مباراة نارية تتمثل في مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، والتي تمخضت أيضا عن مواجهات تعد بكثير من المتعة الإثارة الكروية.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

