بالفيديو: حارس مرمى يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب تصرفه مع طفل

تعرض حارس مرمى مجري لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفه مع طفل قبل انطلاق مباراة جمعت فريقه "إم تي كي" ضد منافسه ديوسغيوري في الدوري المحلي.

وأراد نادي "إم تي كي" منح أحد لاعبيه الأطفال فرصة للاحتفال بعيد ميلاده داخل أرضية الملعب وتنفيذ ركلة البداية.

وانطلق الطفل بالكرة نحو مرمى فريق ديوسغيوري، وسدد الكرة باتجاه الحارس إينوك فارغا، الذي أمسك بالكرة ومنعه من هز شباكه، قبل أن يكرر الأمر للمرة الثانية، إذ أمسك بها وسددها باتجاه منتصف الملعب.

ولم يرق تصرف الحارس للجماهير التي كانت حاضرة في الملعب، وأطلقت صفارات الاستهجان ضده، في الوقت الذي غادر الطفل أرض الملعب حزينا.

وحظي مقطع الفيديو الذي وثق المشهد بنحو 10 ملايين مشاهدة عبر موقع تويتر، وعلق المئات موجهين انتقادات حادة لحارس المرمى، بسبب سلوكه مع الطفل، ورفضه السماح له بالتسجيل في مرماه.

وسارع لاعبو فريق "إم تي كي" لتعويض الطفل عمّا حدث، إذ التقطوا صورة احتفالية برفقته بعد الفوز في المباراة.

وفي وقت لاحق، اعتذر حارس المرمى على ما حدث، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بمبادرة النادي للاحتفال بالطفل، ووعد بمنحه هدية ثمينة.

الغريب في الأمر أن سيرجي كوزنتسوف، مدرب فريق ديوسغيور، دافع عن لاعبه، وقال إن تصرفه كان طبيعيا وبناء على تعليماته. وأضاف "كان يتوجب على النادي المنافس إبلاغنا بشكل مسبق بالمبادرة، وبما أن ذلك لم يحدث، طلبت من الحارس عدم السماح للطفل بالتسجيل في شباكه".