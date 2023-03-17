الدوري الأوروبي.. تأهل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإشبيلية إلى ربع النهائي وخروج مفاجئ لأرسنال

بلغت أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإشبيلية وروما الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، على حساب ريال بيتيس وفرايبورغ وفنربخشة وريال سوسيداد على التوالي، بينما خرج أرسنال بشكل مفاجئ على يد سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وفاز يونايتد على مضيفه بيتيس في إياب ثمن النهائي بهدف دون رد، فيما تجاوز يوفنتوس مضيفه فرايبورغ بهدفين، بينما عبر إشبيلية -رغم خسارته من مضيفه فنربخشة بهدف- بفضل انتصاره في الذهاب بثنائية.

أما روما، فجاء تأهله بفضل تعادله السلبي مع مضيفه ريال سوسيداد، بعدما فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وبعدما حسم لقاء الذهاب على ملعبه أولد ترافورد 4-1، كان يونايتد أمام مهمة في متناوله تماما، وقد عرف كيف يتعامل مع حماس بيتيس من أجل العودة من الأندلس ببطاقته إلى ربع النهائي.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الوحيد بتسديدة جميلة من خارج المنطقة في الدقيقة 55، وهو هدفه الـ27 هذا الموسم في جميع المسابقات.

راشفورد يهز شباك بيتيس من تسديدة لا تصد 🚀#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/dtLDSQ4Jo5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2023

وفي ألمانيا، جدد يوفنتوس فوزه على مضيفه فرايبورغ، ليواصل مسيرته في البطولة التي تشكّل أهمية مضاعفة لفريق "السيدة العجوز" هذا الموسم، لأن الفوز بها سيمنحه بطاقة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال بغض النظر عن وضعه في الدوري المحلي الذي عوقب فيه بحسم 15 نقطة من رصيده، بسبب التلاعب المالي.

ونجح الصربي دوشان فلاهوفيتش في منح يوفنتوس التقدم أواخر الشوط الأول من ركلة جزاء تسبب بها مانويل غولده، بعدما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة مما أدى إلى طرده بالإنذار الثاني في الدقيقة 45.

فلاوفيتش يعطي التقدم ليوفنتوس من علامة الجزاء #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/7GVFOjf0fy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2023

وأضاف البديل فيدريكو كييزا الهدف الثاني بعد تمريرة من الفرنسي أدريان رابيو، إثر خطأ دفاعي فادح في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورغم خسارته على أرض فنربخشة التركي بهدف سجله الإكوادوري إينر فالنسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، صعد إشبيلية الفائز باللقب 6 مرات قياسية إلى ربع النهائي.

وفي لندن، فشل أرسنال في الفوز على ضيفه سبورتنغ لشبونة، وتعادل معه 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المواجهة، بعد أن انتهى الجزء الأول منها في العاصمة البرتغالية بالتعادل أيضا ولكن بنتيجة 2-2.

غابرييل مارتينيللي يضيع ركلة ترجيحية ❌ وسبورتينغ يحقق العلامات الكاملة من الركلات ويعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي ✅ فرحة جنونية للاعبي الفريق البرتغالي 🙌🏽#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/AZgxB2QTpS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2023

وخلال ركلات الترجيح، ابتسم الحظ لسبورتنغ وفاز بنتيجة 5-3، بعدما سجل جميع الركلات، وتألق حارسه الإسباني أنطونيو أدان في التصدى لركلة البرازيلي غابريل مارتينيلي.

وفي هولندا، بلغ فينورد روتردام ربع النهائي بفوزه الكاسح على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسبعة أهداف: للمكسيكي سانتياغو خيمينيز (9) والتركي أوركون كوكتشو (24 و38 من ركلة جزاء) والمغربي أسامة إدريسي (49 و60) والإيراني علي رضا جهانبخش (64) والبرازيلي دانيلو بيريرا (67)، مقابل هدف للفنزويلي كيفن كيلسي (87).

هدفين للمغربي اسامة ادريسي في مباراة شهدت غزارة تهديفية في شباك شاختار #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/f8hlYaHFrg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2023

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 في العاصمة البولندية وارسو.