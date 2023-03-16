من سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

من بين الفرق الثمانية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هناك 6 فرق ذاقت طعم الفوز بالكأس ذات الأذنين في الماضي، وهذا يعني أن مواجهات هذه المرحلة تعد بالكثير من المتعة والإثارة والفرجة الكروية.

فريال مدريد صاحب الرقم القياسي بالفوز في البطولة بـ14 لقبا ويليه ميلان بـ7 ألقاب وبايرن ميونخ بـ6 وإنتر ميلان بـ3 وتشلسي وبنفيكا بلقبين لكل منهما، وحدهما نابولي ومانشستر سيتي يبحثان عن لقبهما الأول في البطولة القارية الأم.

ورغم ذلك يتصدر "السيتيزنز" قائمة الترشيحات المبنية على بيانات وإحصاءات أنجزتها شركة "فيفتي ثري فايف" المتخصصة بالبيانات والإحصاءات، بنسبة فوز باللقب هذا الموسم تصل إلى 33%.

وبحسب الشركة فإن المان سيتي "مرشح صريح" للتتويج باللقب هذا الموسم، خاصة أنه يملك كتيبة مدججة بالنجوم يتقدمهم النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين.

وحل بايرن ميونخ في المركز الثاني بـ23%، أما ريال مدريد بطل النسخة الماضية الذي سحق ليفربول بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-2، لم يحصل سوى على 14%.

ويتقدم نابولي على مواطنيه ميلان (2%) وإنتر ميلان (4%) في حظوظ الفوز باللقب بـ11%.

أما بنفيكا فقد حصل على 7% وتشلسي على 6%.

وتاليا القائمة كاملة: