رياضة

شاهد- شوارع نابولي تحولت إلى ساحة معركة.. هذا ما جرى قبل مواجهة الفريق الإيطالي ضد فرانكفورت بدوري الأبطال

خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة بسبب الاشتباكات بين جماهير نابولي وآينتراخت فرانكفورت (الفرنسية)
16/3/2023

المباراة بين نابولي وآينتراخت فرانكفورت في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لم تكن نارية في الملعب وكانت في اتجاه واحد، ولكنها كانت مشتعلة في شوارع المدينة الإيطالية.

وكان نابولي حقق إنجازا تاريخيا بعد أن بلغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة بعد أن فاز ذهابا بهدفين دون رد.

وبعد الظهر اندلعت اشتباكات في شوارع نابولي، حيث حاولت الشرطة التدخل لمنع تفاقم الحوادث بين مؤيدي الفريقين.

وتزعم صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشجعي فريق أتالانتا (بيرغامو في شمال إيطاليا ونابولي في الجنوب) انضموا إلى جماهير آينتراخت فرانكفورت، لمهاجمة أنصار نابولي الذين يعدون أعداء مشجعي أتالانتا.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية والوكالات العالمية حجم الدمار والخراب الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة في شوارع نابولي.

وقبل مباراة أمس الأربعاء أُعلن أن عملية للشرطة قوامها 800 فرد ستراقب جماهير آينتراخت فرانكفورت.

وبسبب حوادث العنف التي شهدتها مباراة الذهاب في ألمانيا حظرت مقاطعة نابولي بيع التذاكر لجماهير آينتراخت فرانكفورت.

وأصدر النادي الألماني بيانا صحفيا أدان فيه القرار، حيث تم تخصيص 2400 تذكرة لهم، لكن الجماهير الألمانية مصرة على السفر.

وظل الجزء المخصص للفريق الزائر في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" مغلقا أمس.

ورغم الحظر وصل مئات من "ألتراس" فرانكفورت الذين حصلوا على التذاكر من خلال أطراف ثالثة، ويرجع الفضل -حسب ماركا- في ذلك إلى تحالف الألمان مع أتالانتا والدخول إلى ملعب "مارادونا" كمشجعين محليين.

 

المصدر : ماركا + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي