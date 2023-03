شاهد- شوارع نابولي تحولت إلى ساحة معركة.. هذا ما جرى قبل مواجهة الفريق الإيطالي ضد فرانكفورت بدوري الأبطال

المباراة بين نابولي وآينتراخت فرانكفورت في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لم تكن نارية في الملعب وكانت في اتجاه واحد، ولكنها كانت مشتعلة في شوارع المدينة الإيطالية.

وكان نابولي حقق إنجازا تاريخيا بعد أن بلغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة بعد أن فاز ذهابا بهدفين دون رد.

وبعد الظهر اندلعت اشتباكات في شوارع نابولي، حيث حاولت الشرطة التدخل لمنع تفاقم الحوادث بين مؤيدي الفريقين.

وتزعم صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشجعي فريق أتالانتا (بيرغامو في شمال إيطاليا ونابولي في الجنوب) انضموا إلى جماهير آينتراخت فرانكفورت، لمهاجمة أنصار نابولي الذين يعدون أعداء مشجعي أتالانتا.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية والوكالات العالمية حجم الدمار والخراب الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة في شوارع نابولي.

وقبل مباراة أمس الأربعاء أُعلن أن عملية للشرطة قوامها 800 فرد ستراقب جماهير آينتراخت فرانكفورت.

وبسبب حوادث العنف التي شهدتها مباراة الذهاب في ألمانيا حظرت مقاطعة نابولي بيع التذاكر لجماهير آينتراخت فرانكفورت.

وأصدر النادي الألماني بيانا صحفيا أدان فيه القرار، حيث تم تخصيص 2400 تذكرة لهم، لكن الجماهير الألمانية مصرة على السفر.

وظل الجزء المخصص للفريق الزائر في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" مغلقا أمس.

ورغم الحظر وصل مئات من "ألتراس" فرانكفورت الذين حصلوا على التذاكر من خلال أطراف ثالثة، ويرجع الفضل -حسب ماركا- في ذلك إلى تحالف الألمان مع أتالانتا والدخول إلى ملعب "مارادونا" كمشجعين محليين.

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it. pic.twitter.com/PpMtpZeYD1

Total chaos in the city center of Naples today ahead of Napoli v Frankfurt tonight 🇮🇹💥 pic.twitter.com/q0kv6iLMwJ

To note: Frankfurt fans are officially banned from the game for safety reasons. pic.twitter.com/ZrPkB4rbdS

🇩🇪🔴 Large groups of Eintracht Frankfurt fans have arrived in Napoli for the game tonight.

Frankfurt and Napoli ultra groups clashed in the streets of Naples ahead of their Champions League knockout game.

This is how the story unfolded. #NapoliSGE #UCL pic.twitter.com/KididzCY1n

— DW Sports (@dw_sports) March 15, 2023