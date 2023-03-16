لماذا ظهر عثمان ديمبيلي في مدرجات مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

ظهر الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني في مدرجات ملعب "أوف لايت" لمتابعة مباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد، في الجولة الـ 37 من دوري البطولة الإنجليزي "تشامبيون شيب".

ويغيب ديمبيلي عن برشلونة حاليا بسبب الإصابة التي حرمته من الوجود مع الفريق منذ 28 يناير/كانون الثاني 2023، حين أصيب خلال مباراة أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد بحضور 37 ألف متفرج، أبرزهم ديمبيلي الذي فجّر حضوره تساؤلات عديدة حول سبب متابعته لمباراة في الدرجة الأولى بإنجلترا، وجمعت فريقين لم يسبق له اللعب في صفوف أي منهما، ولا يضمان أي شخص مقرب منه.

Nothing to see here! Just Ousmane Dembele taking in Sunderland vs Sheffield United on a wet Wednesday evening… 🤷‍♂️😅 pic.twitter.com/35Yt5UTpiW — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 16, 2023

وذكر موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) أن وجود ديمبيلي على مدرجات "أوف لايت" جاء بدعوة من كيريل لويس دريفوس، مالك سندرلاند، الذي تربطه علاقة صداقة قوية معه.

ويقول الموقع "أثار وجود ديمبيلي في المدرجات فضول عشاق كرة القدم، فهو غالبا ما ارتبط بالانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية، لكن ذلك سيحدث مع فريق يلعب في الدوري الممتاز، وليس بالدرجة الأولى".

واتفق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، مع معلومات الموقع البريطاني.

ونشر رومانو صورة أخرى لديمبيلي مع دريفوس، وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر، أرفقها بتعليق "كان عثمان ديمبيلي في مباراة سندرلاند ضد شيفيلد يونايتد لأنه صديق مقرب لمالك سندرلاند، الفرنسي كيريل لويس دريفوس، البالغ من العمر 25 عاما".

Ousmane Dembélé was at Sunderland vs Sheffield Utd game as he’s big friend with Sunderland’s French 25-year old owner Kyril Louis Dreyfus 🇫🇷🤝🏻 #SAFC Here, Dembélé and Dreyfus together in Miami five years ago 👇🏻📸 pic.twitter.com/dQdTs33YHh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2023

وأضاف "هنا، ديمبيلي ودريفوس معا في ميامي قبل 5 سنوات".

وسبق لديمبيلي أن هنّأ سندرلاند وصديقه دريفوس، الصيف الماضي، بعد نجاحهما في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويبدو أن حضور ديمبيلي للمباراة لم يكون كافيا لإثارة حماس اللاعبين، إذ خسر سندرلاند على أرضه وأمام جماهيره من ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

ويحتل سندرلاند حاليا المركز الـ 12 برصيد 52 نقطة، جمعها من 37 مباراة.

يُذكر أن الأول والثاني من "تشامبيون شيب" يصعدان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي، بينما تخوض الفرق من المركز الثالث إلى السادس مباريات مُلحق، من أجل تحديد الفريق الثالث المتأهل إلى "البريميرليغ".