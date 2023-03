لماذا ظهر عثمان ديمبيلي في مدرجات مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

ظهر الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني في مدرجات ملعب "أوف لايت" لمتابعة مباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد، في الجولة الـ 37 من دوري البطولة الإنجليزي "تشامبيون شيب".

ويغيب ديمبيلي عن برشلونة حاليا بسبب الإصابة التي حرمته من الوجود مع الفريق منذ 28 يناير/كانون الثاني 2023، حين أصيب خلال مباراة أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد بحضور 37 ألف متفرج، أبرزهم ديمبيلي الذي فجّر حضوره تساؤلات عديدة حول سبب متابعته لمباراة في الدرجة الأولى بإنجلترا، وجمعت فريقين لم يسبق له اللعب في صفوف أي منهما، ولا يضمان أي شخص مقرب منه.

Just Ousmane Dembele taking in Sunderland vs Sheffield United on a wet Wednesday evening…

وذكر موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) أن وجود ديمبيلي على مدرجات "أوف لايت" جاء بدعوة من كيريل لويس دريفوس، مالك سندرلاند، الذي تربطه علاقة صداقة قوية معه.

ويقول الموقع "أثار وجود ديمبيلي في المدرجات فضول عشاق كرة القدم، فهو غالبا ما ارتبط بالانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية، لكن ذلك سيحدث مع فريق يلعب في الدوري الممتاز، وليس بالدرجة الأولى".

واتفق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، مع معلومات الموقع البريطاني.

ونشر رومانو صورة أخرى لديمبيلي مع دريفوس، وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر، أرفقها بتعليق "كان عثمان ديمبيلي في مباراة سندرلاند ضد شيفيلد يونايتد لأنه صديق مقرب لمالك سندرلاند، الفرنسي كيريل لويس دريفوس، البالغ من العمر 25 عاما".

