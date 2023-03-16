"خروجنا من دوري الأبطال عدالة".. كلوب مدرب ليفربول يتحدث عن "موسم غريب"

تلاشت آمال ليفربول في الفوز بالألقاب هذا الموسم بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب يورغن كلوب دعا فريقه إلى "تحقيق أقصى ما يمكن" في ما تبقى من الموسم لإنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي.

وسجل كريم بنزيمة هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه ريال مدريد للفوز 1-صفر بسهولة على ليفربول في إياب ثمن النهائي أمس الأربعاء، ليحسم انتصار الفريق الإسباني 6-2 في مباراتي الذهاب والعودة.

وقال كلوب للصحفيين "إذا كنت تريد الفوز باللقب فعليك أن تكون متميزا، ولم نكن الليلة كذلك، ولهذا فمن العدل أن نخرج من البطولة".

وأوضح "بصراحة، لو كنا تعادلنا على أرضنا ولعبنا بالأداء الذي قدمناه أمس كنا سنودع البطولة أيضا، لا يمكن أن نأتي إلى هنا ونأمل تحقيق مفاجأة. كان هذا واضحا في رأيي، ولم يفكر أحد كيف سينجو ليفربول، هذه ربما أبرز دلالة على أن الفريق الأجدر تأهل".

وأشار إلى أنه "في 3 أشواط من المباراتين كانوا الفريق الأفضل، كيف تتأهل بهذه الطريقة إلى الدور التالي؟ ليس كل الخروج يتم بهذه الطريقة، هناك ربما 500 ألف طريقة مختلفة للخروج، وهذا ما حدث معنا اليوم (أمس). ليس هذا ما أردناه، ولكن هكذا حدث الأمر، الآن علينا أن نمضي قدما".

وودع ليفربول كأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بعد خسارته صفر-1 على ملعب بورنموث المهدد بالهبوط السبت الماضي.

وأضاف كلوب "مهمتنا الحصول على أقصى ما يمكن هذا الموسم. إنه موسم غريب حتى الآن، خاصة في آخر مباراتين قدمنا أداء مثيرا؛ فضد مانشستر يونايتد كان أداؤنا جيدا للغاية، وأمام بورنموث كان الأداء مختلفا… ولكن خسرنا المباراة".

وتابع "هذا وضعنا مرة أخرى تحت ضغط أكبر؛ فقدنا 3 نقاط مهمة، وأعتقد أن الجميع كان سيشعر بها حقا، كنا سنرتاح قليلا لو حققنا الفوز. هناك مرة أخرى مسافة (للمربع الذهبي) لأن الفرق الأخرى فازت في مبارياتها".

ويخوض ليفربول عدة مباريات صعبة عندما ينتقل لمواجهة مانشستر سيتي وتشلسي قبل أن يستضيف أرسنال المتصدر في غضون 9 أيام.