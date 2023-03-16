هزما ليفربول وفرانكفورت.. ريال مدريد ونابولي يلحقان بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أكمل ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تجديدهما الفوز على كل من ليفربول الإنجليزي وأينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ثمن النهائي.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد سجله نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، بعد أن اكتسحه 5-2 في إنجلترا خلال مباراة الذهاب.

وتواصلت عقدة النادي الإنجليزي أمام نظيره الإسباني، وفشل في الثأر من الفريق الذي أسقطه في نهائي الموسم الماضي في باريس.

ودخل ليفربول المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" مدركا أن المهمة صعبة جدا، بعد خسارته القاسية على أرضه ذهابا رغم تقدمه بهدفين، قبل أن يتلقى لأول مرة في تاريخه 5 أهداف على أرضه في المسابقات الأوروبية.

كما سقط ليفربول أمام النادي الملكي في نهائي البطولة عام 2018، ليبقى من دون أي فوز على ريال مدريد في آخر 8 مباريات بينهما (7 هزائم وتعادل).

ويعود آخر فوز لليفربول على ريال إلى مباراتي ثمن النهائي في موسم 2008-2009 بمجموع 5-0 (4-0 و1-0).

وفي المباراة الثانية، حقق نابولي إنجازا تاريخيا بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-0، بعدما فاز في مباراة الذهاب 2-0.

وكان النيجيري فيكتور أوسيمين نجم فوز نابولي بتسجيله هدفين، جاء الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والثاني في الدقيقة 53، بينما سجل البولندي بيوتر زيلينسكي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وأكد نابولي أن ما يحققه محليا وسيره بثبات نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 بتقدمه بفارق 18 نقطة على أقرب ملاحقيه، ليس وليد الصدفة، بل ترافق مع هذا الإنجاز القاري الأول من نوعه في دوري الأبطال.

وينتظر النادي الجنوبي الآن أن يعرف أين ستضعه قرعة ربع النهائي المقررة الجمعة، حيث يواجه احتمال لقاء أي من مواطنيه إنتر وميلان المتأهلين أيضا إلى ربع النهائي، الذي ستكون قرعته مفتوحة، مما يعني السماح بمواجهات بين فرق من نفس البلد أو بين فرق كانت معا في دور المجموعات.