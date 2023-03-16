بالتزكية.. إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2027

فاز السويسري جياني إنفانتينو بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) لمدة 4 أعوام حتى 2027.

وانتخب إنفانتينو (52 عاما) بالتزكية خلال "كونغرس الفيفا" في كيغالي عاصمة رواندا اليوم الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي يعاد فيها انتخاب إنفانتينو، حيث تولى المنصب في البداية بشكل مؤقت في 2016 حين أكمل ولاية مواطنه جوزيف بلاتر الذي أوقف بسبب مخالفات مالية، مما يعني أن بمقدوره الترشح للمنصب مجددا للفترة بين عامي 2027 و2031، وفقا للوائح "الفيفا".

وحظي إنفانتينو بدعم هائل من جانب الدول الـ211 الأعضاء في الفيفا، لكن بعض الدول الأوروبية -بما في ذلك ألمانيا والنرويج والسويد- أبدت عدم سعادتها بترشحه للرئاسة، وأكدت أنها لن تدعمه بشكل مؤثر.

وقال إنفانتينو بعد إعلان فوزه بولاية جديدة في رئاسة الفيفا "دعوني أشكركم، الذين يحبونني كثيرون، والقليلون يكرهونني، أنا أحبكم".

وأضاف "كوني رئيسا للفيفا فهذا شرف كبير وامتياز لكنه يحمل مسؤولية كبيرة، يمكنكم استمرار الوثوق في التزامي".