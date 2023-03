33 لهالاند و0 لرونالدو.. ماذا فعل أفضل 5 هدافين بدوري أبطال أوروبا في أول 25 مباراة؟

واصل النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي خطف الأضواء وكسر الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بعدما دكّ شباك لايبزيغ الألماني بخمسة أهداف، في إياب ثمن نهائي البطولة.

خماسية هالاند مكّنته من معادلة إنجاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي لويز أدريانو، بعد أن تمكّن كل منهما من تسجيل نفس العدد من الأهداف في مباراة واحدة عامي 2012 و2014 على التوالي.

كما انتزع صدارة هدافي المسابقة للموسم الحالي برصيد 10 أهداف، بعدما أزاح المصري محمد صلاح نجم ليفربول، صاحب الأهداف الثمانية.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 🇳🇴 Erling Haaland

Man City 7-0 Leipzig (2022/23)

🇧🇷 Luiz Adriano

Shakhtar vs BATE (2014/15)

🇦🇷 Lionel Messi

Barcelona vs Leverkusen (2011/12)#UCL pic.twitter.com/ZfS4Sh5Gam — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023

وبوصوله إلى الهدف رقم 33 في دوري الأبطال، بات هالاند ليلته وهو أصغر وأسرع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أكثر من 30 هدفا، وذلك في 25 مباراة فقط.

ووصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية هالاند بأنه أصبح بكل وضوح هدافا "مفترسا"، وتفوق على الجميع في دوري الأبطال.

واستندت الصحيفة إلى الأرقام والبيانات التي تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أنه لا يوجد أي لاعب طوال تاريخ البطولة، نجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف في 25 مباراة فقط.

وتشمل هذه الأرقام أيضا اللاعبين الخمسة المتصدرين لقائمة هدافي البطولة منذ انطلاقها أول مرة موسم 1955-1956، الذين يتفوق عليهم هالاند بفارق كبير.

وفي هذه السطور نستعرض أرقام أفضل 5 هدافين في دوري أبطال أوروبا خلال أول 25 مباراة.

راؤول غونزاليس (11 هدفا)

ظل مهاجم ريال مدريد الأسبق لفترة طويلة على عرش هدافي البطولة، حتى جاء ميسي أولا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ومن بعده كريستيانو رونالدو، ليزيحاه عن القمة.

ومع مرور الوقت تراجع راؤول حتى بات خامس أفضل هداف في تاريخ البطولة، وهو الذي سجل 11 هدفا فقط في أول 25 مباراة.

كريم بنزيمة (13 هدفا)

على مدى 14 عاما، يدافع كريم بنزيمة عن ألوان ريال مدريد بعد انضمامه إليه عام 2009 قادما من ليون الفرنسي، وخلال تلك السنوات حقق الكثير من الإنجازات بقميص الميرنغي.

Benzema has scored 6 goals in 7 games against Liverpool 🔥@Benzema || #UCL pic.twitter.com/RE9iXDUce0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023

بنزيمة خاض بقميص ريال مدريد 147 مباراة في دوري أبطال أوروبا، هز خلالها شباك المنافسين 88 مرة، وضعته في المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة.

أرقام بنزيمة في دوري الأبطال توضح أنه سجّل 13 هدفا في أول 25 مباراة.

روبرت ليفاندوفيسكي (15 هدفا)

بقميص ثلاثة أندية هي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، ومن بعدهما برشلونة، ظهر الهداف البولندي في دوري الأبطال.

Robert Lewandowski scored FOUR goals as Dortmund beat Madrid 4-1 #OTD in 2013 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/yefP4d0HAC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2021

لعب ليفاندوفيسكي 111 مباراة، كان آخرها لقاء برشلونة ضد فريقه السابق بايرن ميونخ في دور المجموعات موسم 2022-2023، الذي انتهى بخسارة "البلوغرانا" 0-3، ليودع الفريق الإسباني البطولة مبكرا.

في المجمل، أحرز ليفاندوفيسكي 91 هدفا في البطولة، جاء منها 15 في أول 25 مباراة.

ليونيل ميسي (12 هدفا)

في نظر كثيرين هو اللاعب الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، خاصة بعد نجاحه في التتويج ببطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر.

🇦🇷 Leo Messi scored his 100th #UCL goal five years ago today 🙌 pic.twitter.com/JJWyLgDYTr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2023

"البرغوث" صال وجال مع فريقه السابق برشلونة في الملاعب بدوري الأبطال، أما مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، فودع البطولة من دور الستة عشر لموسمين متتاليين (2021-2022، و2022-2023).

في المجمل بلغت أهداف ميسي في دوري الأبطال 129، سجلها في 163 مباراة، مكتفيا بهز شباك المنافسين 12 مرة فقط في أول 25 مواجهة أوروبية.

كريستيانو رونالدو (لم يسجل أي هدف)

النجم البرتغالي يتربع على عرش هدافي البطولة بتسجيله 140 هدفا بقمصان مانشستر يونايتد على فترتين، وريال مدريد، ويوفنتوس، في 187 مباراة.

ولن يكون بإمكان كريستيانو إضافة المزيد من الأهداف في بطولته المفضلة حتى صيف عام 2025، على اعتبار ارتباطه بعقد مع النصر السعودي حتى ذلك الوقت.

Cristiano Ronaldo on target, 13 years ago today ⚽️#UCL pic.twitter.com/8nKFJDSZAX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2023

الغريب في الأمر أن كريستيانو لم يعرف طريقا للشباك بدوري الأبطال في أول 25 مباراة، لأنه في الواقع لم يسجل، نعم ما تقرأه عيناك صحيح، لم يسجل!