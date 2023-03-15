خماسية هالاند تقود مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وإنتر يتأهل على حساب بورتو
قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله 5 أهداف في شباك لايبزيغ الألماني، في إياب ثمن نهائي البطولة، بينما نجح إنتر ميلان الإيطالي في التأهل بفضل تعادله مع مضيفه بورتو البرتغالي.
واكتسح مانشستر سيتي ضيفه الألماني بنتيجة 7-0، ليتأهل بمجموع المباراتين بعدما تعادل في مباراة الذهاب بهدف لمثله.
وشهدت المباراة تألقا غير مسبوق لهالاند، الذي سجل 5 أهداف في غضون 57 دقيقة، اعتلى بفضلها صدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الأبطال، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف، متقدما على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الذي سجل 7 أهداف.
افتتح هالاند مسلسل الأهداف في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم إثر لمسة يد على مدافع لايبزيغ بنيامين هينريش.
السفاح هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي من ركلة جزاء #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/fi0L2xvmUd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد ارتداد كرة قوية سددها البلجيكي كيفن دي بروين من العارضة، حيث وضعها برأسه بسهولة في الشباك.
🤯 ما هذا الإرتقاء يا هالاند
إيرلينغ هالاند يضيف الهدف الثاني للسيتي#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/2C0F74hs3q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
ودوّن النجم النرويجي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد كرة رأسية من المدافع البرتغالي روبن دياز ارتطمت بالعارضة، وحاول مدافع لايبزيغ إبعادها، لكنها اصطدمت بهالاند وأكملت طريقها إلى الشباك.
الكرة تأبى دخول المرمى قبل أن يبصم عليها هالاند
هالاند برفع رصيده إلى 31 هدفا في دوري الأبطال 🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/5uIyFU3nhJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
ولم تكد تمر سوى 4 دقائق على بداية الشوط الثاني حتى أضاف الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الرابع لمانشستر سيتي بتسديدة قوية.
هدف رابع لمانشستر سيتي، لكن ليس بإمضاء هالاند 😅
غوندوغان يعمق من جراح لايبتسيغ #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/lNqmjax09a
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
وعاد هالاند ليضيف الهدف الرابع له والخامس للسيتي في الدقيقة 54 بعد كرة رأسية تصدى لها الحارس وارتدت له من جديد ليضعها في المرمى.
وفي الدقيقة 57 أكمل هالاند خماسيته بعد تسديدة قوية عقب ارتداد الكرة مرة أخرى من حارس المرمى.
🦸🖐️ "الـسوبــــر هــالانــد"
إيرلينغ هالاند يسجل خماسية في شباك لايبتسيغ ويصل إلى هدفه الـ33 في دوري أبطال أوروبا.#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/OYqnBQXWVK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
وأخرج المدرب الإسباني بيب غوارديولا لاعبه النرويجي في الدقيقة 63 وأشرك بدلا منه المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.
وقبل نهاية المباراة بلحظات عاد مانشستر سيتي لهز الشباك من جديد، وهذه المرة عبر دي بروين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وبات هالاند ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دونيتسك الأوكراني في أكتوبر/تشرين الأول 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في مارس/آذار 2012.
وبشكل عام، رفع هالاند رصيده من إلى 33 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 25 مباراة فقط، منها 10 بقميص مانشستر سيتي و15 مع بوروسيا دورتموند الألماني، و8 مع سالزبورغ النمساوي.
تأهل إنتر ميلان
وفي المباراة الثانية، حافظ إنتر ميلان على نظافة شباكه أمام مضيفه بورتو، ليتأهل إلى ربع النهائي، بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
وأنهى بورتو المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة.
🤯 دقائق أخيرة حبست الأنفاس لعشاق إنتر وبورتو#دوري_أبطال_أوروبا | #بورتو_إنتر #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/hAzIjj5aDC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
وصالح إنتر ميلان جماهيره بعد خسارته مرتين في آخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه المركز الثاني لكن بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.
أما بورتو فسيطوي صفحة دوري الأبطال وسيركز على مسيرته في الدوري البرتغالي حيث يحتل مركز الوصيف بفارق 8 نقاط عن بنفيكا المتصدر.