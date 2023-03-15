تعرض للطرد 4 مرات.. مشجع يُضرب عن الطعام حتى رحيل لاعب فريقه

لجأ مشجع فرنسي إلى طريقة غير معتادة في عالم كرة القدم للتعبير عن غضبه من أحد لاعبي فريقه، مُعلنا دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين رحيل اللاعب عن النادي بسبب تواضع مستواه.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورتس" (rmcsports) الفرنسية، أن أحد مشجعي مارسيليا طالب إدارة ناديه بالتخلص من المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بطريقة غريبة من خلال الإضراب عن الطعام.

وشهدت مباراة مارسيليا الأخيرة أمام مضيفه ستراسبورغ، في الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، طرد باليردي بالبطاقة الحمراء، ليواجه انتقادات لاذعة من جماهير فريق الجنوب الفرنسي.

Un supporter de l’OM a entamé une grève de la faim et s’est posté devant la Commanderie. 😅 Il réclame le départ de Léo Balerdi. 😭 pic.twitter.com/o2Fx2bBnmN — BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2023

وطُرد باليردي في الدقيقة 29، ليترك فريقه بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب، مع احتساب الوقت بدل الضائع، علما أن المواجهة انتهت بالتعادل 2-2.

ويبدو أن أحد مشجعي مارسيليا ضاق ذرعا من المدافع الأرجنتيني، الذي لم يقدم الأداء المطلوب منه من وجهة نظره، وأعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام حتى رحيل باليردي.

ورفع هذا المشجع الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لافتات كُتب عليها "باليردي اخرج" و"أنا مضرب عن الطعام حتى تغادر" و"جماهير مارسيليا لم تعد تريدك".

ونقلت "آر إم سي" عن المشجع قوله "لا يجب أن يلعب في مارسيليا مرة أخرى، هذا كل شيء".

وأضاف "أرى أن موقفي ليس شيئا سيئا، فأنا أوصل رسالتي لجمهور وإدارة مارسيليا من دون توجيه كلمات بذيئة وإهانات، أنا أريد أن أشاهد في فريقي لاعبي كرة قدم حقيقيين".

وعلقت الشبكة الفرنسية على موقف مشجع مارسيليا الغاضب "يمكن أن يكون الإضراب عن الطعام مفيدا في حالات استثنائية، ويظل احتجاجا شخصيا شديد اللهجة، لكن في هذه الحالة وجد هذا المشجع طريقة طريفة لجذب انتباه الناس والمشجعين".

وتعاقد مارسيليا مع باليردي (24 عاما) في يوليو/تموز 2020 قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ومنذ ذلك الوقت، لعب المدافع الأرجنتيني 85 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وأهدى زملاءه تمريرة حاسمة وحيدة، وطُرد بالبطاقة الحمراء المباشرة 3 مرات، ورابعة بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.