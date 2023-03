"أنا فاشل".. قصة غوارديولا وجوليا روبرتس وعلاقتها بفوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال

"سأكون فاشلا دائما حتى لو فزت 3 مرات بدوري أبطال أوروبا" تصريح كان صادما للإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي رغم أن فريقه اكتسح لايبزيغ الألماني 8-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب وتأهّل لربع نهائي المسابقة القارية.

وقال غوارديولا "أنا فاشل في دوري أبطال أوروبا، وسأبقى فاشلا حتى لو فزت بـ3 ألقاب في دوري الأبطال. لدي 3 أيقونات في حياتي: مايكل جوردان (أسطورة كرة السلة الأميركية)، وتايغر وودز (أسطورة الغولف الأميركي)، وجوليا روبرتس (نجمة هوليود)".

وتابع أن "هؤلاء هم أيقوناتي وجوليا روبرتس زارت مانشستر يونايتد قبل سنوات، وليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرغسون يحصد اللقب تلو الآخر.. جاءت في وقت كنا فيه أفضل من اليونايتد في السنوات الـ5 الماضية".

