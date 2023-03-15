"أنا فاشل".. قصة غوارديولا وجوليا روبرتس وعلاقتها بفوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال

"سأكون فاشلا دائما حتى لو فزت 3 مرات بدوري أبطال أوروبا" تصريح كان صادما للإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي رغم أن فريقه اكتسح لايبزيغ الألماني 8-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب وتأهّل لربع نهائي المسابقة القارية.

وقال غوارديولا "أنا فاشل في دوري أبطال أوروبا، وسأبقى فاشلا حتى لو فزت بـ3 ألقاب في دوري الأبطال. لدي 3 أيقونات في حياتي: مايكل جوردان (أسطورة كرة السلة الأميركية)، وتايغر وودز (أسطورة الغولف الأميركي)، وجوليا روبرتس (نجمة هوليود)".

وتابع أن "هؤلاء هم أيقوناتي وجوليا روبرتس زارت مانشستر يونايتد قبل سنوات، وليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرغسون يحصد اللقب تلو الآخر.. جاءت في وقت كنا فيه أفضل من اليونايتد في السنوات الـ5 الماضية".

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK — Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023

وأشار المدرب "الفيلسوف" إلى أن "جوليا جاءت إلى مدينة مانشستر ولم تأت لرؤيتنا، ولهذا حتى لو فزت بلقب أوروبا لن يعوضني عن شعوري بالخيبة من زيارتها لمانشستر يونايتد وتجاهلنا".

وكانت النجمة الأميركية زارت "أولد ترافورد" نوفمبر/تشرين الثاني 2016، برفقة زوجها وأولادها الثلاثة، لمشاهدة فريق "الشياطين الحمر" وهو يتعادل مع ويستهام 1-1 في الموسم الذي حصد فيه الفريق بقيادة المدرب البرتغالي مورينيو لقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

ونزلت جوليا وعائلتها إلى الملعب بعد المباراة والتقطت صورا مع أسطورة اليونايتد واين روني ولاعب اليونايتد السابق مايكل كاريك مدرب ميدلزبره حاليا.