شاهد- نوبات غضب وبطاقة صفراء واستبدال.. ماذا يجري مع رونالدو في الدوري السعودي؟

أظهر كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي نوبات من الغضب مرة أخرى، وتلقى بطاقة صفراء، واستبدله المدرب قرب النهاية، بينما لا يزال يبحث عن افتتاح رصيده من الأهداف في ملعب "مرسول بارك" معقل النصر رغم فوز فريقه بثلاثية أمس الثلاثاء.

وفاز النصر 3-1 على ضيفه أبها اليوم ليتأهل لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس الملك، لكن رونالدو لم يترك بصمة للمباراة الثالثة على التوالي رغم أنه تألق قبلها بشكل لافت.

وقبل آخر 3 مباريات، كان رونالدو -الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري بعقد لعامين ونصف العام مقابل ما قدرته وسائل الإعلام بحوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد- ساهم في 10 أهداف متتالية حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

لكن حتى الآن، لم يفتتح رونالدو رصيده من التسجيل في ملعب النصر، بل وخرج محبطا اليوم من ملعب فريقه رغم التأهل.

وقبل الاستراحة، وأثناء تقدم النصر بهدفين دون رد، كان رونالدو يستحوذ على الكرة ويملك فرصة شن هجمة مرتدة لكن الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس أنهى الشوط الأول قبل أن يستكمل "الدون" هجمته.

غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول.. والحكم يشهر البطاقة الصفراء 🟨#أغلى_الكؤوس⁩

⁧#النصر_أبها⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/9KeUxKezzc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023

وهنا استشاط رونالدو غضبا، وأمسك بالكرة بيده ثم سددها بقدمه بكل قوة بعيدا، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رودي جارسيا مدرب النصر يتحدث إلى الحكم الذي بدا وأنه يشرح سبب إنذار قائد منتخب البرتغال.

وكان رونالدو قد ظهر في حالة استياء وركل زجاجات مياه بجانب الملعب قبل دخول النفق، عقب خسارة النصر صفر-1 أمام غريمه الاتحاد وفقدان صدارة الدوري الخميس الماضي.

#النصر_الاتحاد

رونالدو غاضب بعد نهاية المباراة

لازم يفوزونك يابابا !!🥲مافي حكم محلي

و محد قال لك تجي فريق صغير ومغمور pic.twitter.com/ygPofIi3wi — ‏ ‎💙السحاب الروقي💙 (@anood__only) March 9, 2023

وفي الشوط الثاني اليوم، سجل النصر هدفا ثالثا ثم قلص أبها الفارق لتصبح النتيجة 3-1، لكن اللحظات الأخيرة من المباراة لم تكن سعيدة أيضا على رونالدو.

وقرر غارسيا استبدال رونالدو في الدقيقة الـ 87، وأشرك زميله أندرسون تاليسكا هداف الدوري والعائد من الإصابة.

ولم يعترض رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، لكن ظهر الاستياء عليه خلال جلوسه على مقاعد البدلاء وانصب التركيز على رد فعل الهداف التاريخي لريال مدريد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن غارسيا قوله بعد المباراة "وجود رونالدو يمنح الحافز للفرق المنافسة لتقديم مباراة العمر أمامه".

ولم يكن احتفال رونالدو الشهير حاضرا في ملعب النصر، لكنه في الواقع ظهر في ملعب سعودي آخر اليوم، حيث احتفل البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال بالتسجيل في مرمى الفتح على طريقة كريستيانو.