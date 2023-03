شاهد- في مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيغ.. هل أخرج غوارديولا هالاند كي لا يحطم رقم ميسي في دوري الأبطال؟

كالنار بالهشيم انتشرت تغريدة لصحفي رياضي بريطاني يدعى رحمان رشيد يطرح فيها سؤالا جاء فيه: هل فعلا أخرج غوارديولا هالاند كي لا يحطم رقم ميسي القياسي بدوري الأبطال؟ فالنجم الأرجنتيني كان اللاعب الوحيد الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة ليس من بينها ركلات جزاء.

Pep really subbed off Haaland so he doesn’t break Messi’s record.

كما غرد المراسل السابق لشبكة "بي إن سبوتس" في برشلونة أشرف بن عياد بتغريدة لافتة كتب فيها "عجبني غوارديولا لما أخرج هالاند، رقم ميسي كان في خطر"

غير أن هالاند سجل خماسيته (بينها هدف من ركلة جزاء) في 35 دقيقة، في حين احتاج ميسي إلى 60 دقيقة ليسجل خماسيته في مرمى باير ليفركوزن عام 2012 عندما كان بيب غوارديولا مدربا لفريق برشلونة.

وأصبح هالاند ثالث لاعب في التاريخ يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بعد ميسي والبرازيلي لويز أدريانو الذي حقق هذا الإنجاز في 2014 مع شاختار دونيتسك بعد أن سجل خماسية (بينها ضربتا جزاء) في مرمى بوريسوف البيلاروسي.

🗓️ OTD in 2012: Messi became the first player to score 5 goals in a #UCL game 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Z2xVjXDxYs

