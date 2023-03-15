رياضة

شاهد- في مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيغ.. هل أخرج غوارديولا هالاند كي لا يحطم رقم ميسي في دوري الأبطال؟

Champions League - Round of 16 - Second Leg - Manchester City v RB Leipzig
هالاند (يسار): أبلغت غوارديولا أنني أرغب في تسجيل 6 أهداف ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ (رويترز)
15/3/2023

كالنار بالهشيم انتشرت تغريدة لصحفي رياضي بريطاني يدعى رحمان رشيد يطرح فيها سؤالا جاء فيه: هل فعلا أخرج غوارديولا هالاند كي لا يحطم رقم ميسي القياسي بدوري الأبطال؟ فالنجم الأرجنتيني كان اللاعب الوحيد الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة ليس من بينها ركلات جزاء.

 

 

كما غرد المراسل السابق لشبكة "بي إن سبوتس" في برشلونة أشرف بن عياد بتغريدة لافتة كتب فيها "عجبني غوارديولا لما أخرج هالاند، رقم ميسي كان في خطر"

 

غير أن هالاند سجل خماسيته (بينها هدف من ركلة جزاء) في 35 دقيقة، في حين احتاج ميسي إلى 60 دقيقة ليسجل خماسيته في مرمى باير ليفركوزن عام 2012 عندما كان بيب غوارديولا مدربا لفريق برشلونة.

وأصبح هالاند ثالث لاعب في التاريخ يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بعد ميسي والبرازيلي لويز أدريانو الذي حقق هذا الإنجاز في 2014 مع شاختار دونيتسك بعد أن سجل خماسية (بينها ضربتا جزاء) في مرمى بوريسوف البيلاروسي.

 

وأوضح غوارديولا سبب إخراجه هالاند في الدقيقة الـ63 من مواجهة لايبزيغ قبل أن يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة ويحقق رقما قياسيا باسمه "إذا حقق هذا الإنجاز والرقم القياسي وعمره 22
عاما سيكون الأمر مملا وحياته كذلك، لذلك سيكون لديه الآن هدف لتحقيقه في المستقبل، هنا وفي كل مكان. لهذا السبب أخرجته من الملعب".

وأضاف المدرب الإسباني "لم أكن أعرف متى فعل ميسي ذلك ضد ليفركوزن، لقد أخبروني في المقابلة الأولى. لكنني أجريت التبديل (الثلاثاء) لأنه عادة عندما تنتهي المباراة عمليا، أريد أن أمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات.. هالاند عادل الرقم القياسي لميسي، لكنه فعل ذلك في 60 دقيقة، الأمر مختلف. من يدري إذا لعب 90 دقيقة؟".

وكان هالاند عبارة عن كاسحة ألغام فارعة الطول أمام المرمى طوال المباراة، وفقد بصعوبة العديد من الفرص الممتازة الأخرى في الفوز 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال هالاند الذي أُستبدل بعد دقائق من تسجيله هدفه الخامس "أبلغت (غوارديولا) أنني أرغب في تسجيل 6 أهداف ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟".

وسجل هالاند 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم و33 هدفا في مسيرته في البطولة بعدما حقق 30 هدفا في 25 مباراة، وهو أقل عدد من المباريات على الإطلاق في البطولة. كما أنه أيضا أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم في دوري الأبطال.

وفاز غوارديولا بـ9 ألقاب كبيرة في مانشستر سيتي، لكن النجاح الأوروبي لا يزال بعيدا عن المدرب الإسباني في النادي الإنجليزي.

واقترب من اللقب الأوروبي مع مانشستر سيتي لكنه خسر 1-صفر أمام تشيلسي في نهائي 2021.

وألحق "السيتيزنز" هزيمة مذلة بضيفه الألماني ليتأهل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي.

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات