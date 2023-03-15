أمر واحد يعوّل عليه كلوب مدرب ليفربول لقلب الطاولة على ريال مدريد

لا يستسلم يورغن كلوب في العادة لكنه يعترف بأن الفرص ضئيلة في أن يقلب فريقه ليفربول تأخره بـ3 أهداف أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في البرنابيو الليلة.

وسجل ليفربول هدفين في أول 15 دقيقة في مباراة الذهاب على ملعب "أنفيلد" الشهر الماضي، لكنه انهار بعد ذلك وانتهى به الأمر بالخسارة 5-2 بعد أن حقق ريال حامل اللقب عودة مذهلة في النتيجة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "قبل 3 أسابيع وبعد المباراة تحديدا، قلت إن ريال مدريد تأهل بهذه النتيجة للدور التالي.. نعلم الآن أن هناك مباراة سنخوضها. حتى إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1% فقط (بالنسبة لنا لقلب النتيجة)، أود أن أجرب".

وتابع "نحن هنا لنواجه منافسا قويا للغاية ونحاول الفوز بالمباراة. وعلى الرغم من صعوبة الأمر، فمن الممكن حدوثه.. ليس من المحتمل ولكنه ممكن، ولهذا نحن هنا. نحن نحترم المنافسة والمنافس أيضا ولا ننظر بشكل كبير إلى المباراة".

ويخوض ليفربول المباراة بعد هزيمته المحبطة 1-صفر أمام بورنموث المهدد بالهبوط يوم السبت الماضي، وهي ثامن خسارة له في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ومع ذلك، فقد احتفظ النادي في كثير من الأحيان بأفضل ما لديه لمنافسات البطولات الأوروبية ويملك تاريخا شهيرا من العودة في النتيجة.

ففي موسم 2018-2019 قلب الفريق خسارته بنتيجة 3-صفر في ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة ليهزم تشكيلة يقودها ليونيل ميسي برباعية نظيفة في الإياب على ملعب أنفيلد، بينما في 2005 عدل الفريق تأخره بـ3 أهداف بنهاية الشوط الأول ليهزم ميلان بركلات الترجيح في النهائي.

وأوضح كلوب "إذا كان بإمكاننا أن نواجه مفاجأة سلبية، يجب أن نكون قادرين أيضا على مفاجأة أنفسنا بطريقة إيجابية.. من الواضح أننا لسنا هنا لنقول لريال مدريد: ‬كن حذرا، نحن قادمون.. لكننا هنا لمحاولة الفوز بالمباراة. وللفوز بها علينا أن نلعب بشكل جيد للغاية".

وأشار إلى أن "خوض مباراة عادية‭ ‬أو‭ ‬مباراة جيدة لن يكون كافيا، حتى الفوز بها فقط. وأنا لا أتحدث عن التأهل إلى الدور التالي، يجب أن نكون في قمة مستوانا".